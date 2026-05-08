2026世界盃｜香港電訊盈科2500萬美元拿下轉播權　中國大陸陷僵局

近日，FIFA官網顯示，中國香港地區已獲得2026年世界盃轉播權。多家媒體報道稱，香港電訊盈科（PCCW）買下世界盃轉播權花費約2500萬美元（約2億港元）。



今年3月1日，國際足聯曾宣佈，已與亞洲多家媒體敲定多項重要轉播權合約，合作方包括日本電通、中國香港電訊盈科、印度尼西亞國家電視台（TVRI）、新加坡新傳媒（Mediacorp）以及菲律賓Aleph集團。

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）懸掛「國際足聯（FIFA）世界盃2026」橫幅。（Reuters）

5月4日，電訊盈科發布消息稱，旗下Now TV與ViuTV作為2026年FIFA世界盃持權轉播商，將在賽事直播、人工智能（AI）功能、娛樂資訊內容等方面全面升級，為球迷帶來更個性化、更具互動性的觀賽體驗。

與此同時，國際足聯與中國大陸關於世界盃轉播權的交易前景依舊懸而未決。

據北京日報報道，FIFA最初給央視的開價達2.5億至3億美元（約19.6億至23.5億港元），而央視的預算可能僅在6000萬至8000萬美元（約4.7億至6.3億港元）左右，即便後來FIFA已經將報價降至約1.2億至1.5億美元（約9.4億至11.7億港元），但雙方的心理預期依然存在巨大差距。

5月7日，國際足聯方面回覆澎湃新聞稱：「在有史以來規模最大的世界盃到來之前，國際足聯已經與全球超過175個地區的廣播公司達成了協議。中國（大陸）關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。」

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本文獲《觀察者網》授權轉載。