人民幣國際化｜港交所今推全球離岸唯一國債期貨　13家造市商護航

全球離岸唯一中國國債期貨登場！港交所於今日（3日）正式推出五年期中國國債期貨。港交所固定收益及貨幣產品發展高級副總裁周兆平與固定收益及貨幣產品發展主管范文超受訪，詳細拆解這個被視為人民幣國際化「里程碑」的產品設計、應用場景。



該產品為支持香港公眾假期（元旦除外）交易，有別於一般期貨產品；同時港交所推出為期約一年的交易費五折優惠（每張2.5元人民幣），以培育市場。



港交所於今日（3日）正式推出五年期中國國債期貨。（資料圖片）

是次推出的港交所五年期中國國債期貨合約是以境內中國國債為基準、在離岸市場交易及結算的人民幣固定收益風險管理工具，基於3%票面息率的境內五年期國債，每手面值為50萬元（人民幣，下同），最低波幅是合約金額的0.005%，相當於25元。

該期貨合約持倉限額為淨額22,000張，交易費是每張合約5元，自產品推出日起至2027年7月30日交易費五折，即2.5元。保證金方面，港交所給予期貨商的保證金為1.2%，具體經紀行向客戶收取的金額則由雙方自行協商。

全球離岸唯一中國國債期貨 13家流動性造市商

周兆平介紹，港交所推出的五年期中國國債期貨是全球離岸市場上唯一的中國國債期貨，具有五大產品優勢：第一，有效的風險管理工具。第二，投資者群體多元化。第三，低交易成本。第四，高流動性。第五，低信用風險。

港交所推出的五年期中國國債期貨是全球離岸市場上唯一的中國國債期貨。（Reuters）

此外，產品具備不少獨特優勢，如人民幣計價交易和結算，有助豐富人民幣產品序列、構建人民幣生態；香港公眾假期（非周六、周日，同時元旦除外）亦可交易，能擴大香港作為國際金融中心的全球輻射和服務範圍。

關於投資者範圍，周兆平明確表示港交所不會對參與者作具體限制，但美國人士不得直接買賣，僅可通過持牌中介機構間接參與。他透露該產品獲得多家中外資金融機構支持，首批13家流動性造市商包括滙豐、渣打、中銀香港、工銀亞洲、交銀香港等5家銀行，以及中金、中信、海通、華泰等8家券商。

他強調，港交所對流動性提供商有明確要求：既要熟悉中國在岸債券市場，也要熟悉期貨交易，能真正提供流動性支持。關於參與交易的經紀行，由於產品支持假期交易，只有支持假期交易的期貨交易所參與會員方可交易，符合條件的會員有93家。

該產品獲得多家中外資金融機構支持，首批13家流動性造市商包括滙豐、渣打、中銀香港、工銀亞洲、交銀香港等5家銀行。（資料圖片）

為何先推五年期？兼顧境內外市場需求

被問及為何首先推出五年期而非其他年期，周兆平解釋，五年期是中國國債市場非常常見的年限，也是收益率曲線上的重要期限之一。同時，離岸人民幣債券市場（點心債）的平均剩餘存續期限約在五年左右。因此，五年期能兼顧境內外債券市場的現實需求。他透露，港交所會積極與監管及市場溝通，爭取未來擴展至其他年期。

對於港交所國債期貨與現有互聯互通產品的關係，范文超指出，三者構成非常好的互補和協同：債券通負責現貨投資，互換通負責場外利率風險對沖，國債期貨則補充了場內標準化期貨交易的风险管理工具，共同支持中國債券市場對外開放的多元化生態。

范文超認為，港交所推出國債期貨可以提升中國債券市場國際影響力。

四大應用場景 對沖利率風險最核心

范文超介紹了國債期貨的四大潛在應用場景：一、對沖人民幣利率風險。持有人民幣債券資產或其他人民幣資產負債的投資者，可在不改變底層資產結構下通過國債期貨進行利率對沖。主要參與主體包括基金公司、退休金公司、主權財富基金、保險資金等機構投資者。

他續指，二、久期管理。通過現券和期貨組合主動管理債券組合對利率波動的敏感度——久期越長敏感度越高，反之則越低。三、合成債券。投資者可不直接買入債券，而通過國債期貨進行近似替代，尤其適用於債券追蹤指數投資者復制底層債券資產。四、信用交易利差。通過國債期貨（無風險利率）與信用債、企業債的組合，實現信用利差交易策略。

范文超認為，港交所推出國債期貨可以提升中國債券市場國際影響力。有了風險管理工具加持，境外投資者配置中國債券市場的意願和吸引力將大幅提升。同時，維護跨境資金穩定，並推動人民幣國際化。國債期貨豐富了離岸人民幣產品體系，提升了人民幣計價、結算、交易功能，增強人民幣資產吸引力。