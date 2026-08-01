阿里巴巴主席蔡崇信與妻子結束近30年婚姻　變動不涉出售阿里股份

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信與妻子吳明華結束30年婚姻。 據了解，雙方離婚基於友好協商，此次變動亦不涉及任何出售阿里股份的計劃，蔡崇信繼續擔任該集團主席。



據《福布斯》公布2026年度香港50大富豪，蔡崇信以142億美元（約1,107億港元）身家位列香港富豪榜第8位。



蔡崇信以142億美元身家位列香港富豪榜第8。(資料圖片)

決定基於彼此尊重共同作出

蔡崇信離婚消息起初由《紐約郵報》報道，報道稱吳明華與蔡崇信決定友好結束近30年婚姻，這一決定由雙方基於彼此尊重而共同作出。

現年62歲的蔡崇信與60歲的吳明華於1996年10月在紐約市結婚。他目前居住在香港，而她居住在美國。在近三十年的婚姻期間，兩人取得令人矚目的商業與慈善成就。

變動不涉及任何出售阿里股份

這對夫妻的代表向媒體表示，多年來，兩人已經逐漸演變為夥伴關係，共同撫育子女、經營事業。雙方離婚基於友好協商，未來將繼續保持牢固的夥伴關係。蔡崇信與吳明華仍將堅定地投入他們現有的公益及社區工作。雙方將始終以家人、事業及社區的最佳利益為出發點，以真摯的夥伴身份攜手同行。

據了解，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份的計劃，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴集團主席。另外，該代表談及布魯克林籃網隊、紐約自由人隊及其控股公司布魯克林體育娛樂的運營不會受到此次變動的影響。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

1999年加入阿里 為公司創始人之一

資料顯示，蔡崇信於1999年加入阿里巴巴集團，為公司創始人之一，自公司成立以來一直為董事會成員。他曾擔任首席財務官至2013年，並擔任執行副主席至2023年9月，目前擔任阿里巴巴集團主席。蔡崇信是阿里巴巴合夥人制度的創始合夥人之一。他同時是阿里巴巴集團關聯公司螞蟻集團的董事。

1995年至1999年，蔡崇信在亞洲從事私募股權投資，任職於瑞典瓦倫堡(Wallenberg)家族的投資公司Investor AB。在此之前，蔡崇信擔任紐約管理層收購公司Rosecliff, Inc.的首席法律顧問。1990年至1993年，他在總部設於紐約的國際律師事務所Sullivan & Cromwell LLP擔任稅務組律師。蔡崇信具有美國紐約州執業律師資格，並擁有耶魯學院經濟學及東亞研究學士學位以及耶魯法學院法學博士學位。