李嘉誠蟬聯福布斯香港富豪榜首富　阿里巴巴主席蔡崇信位列十大

《福布斯》公布2026年度香港50大富豪榜，其中長和系創辦人李嘉誠再次成為首富，其身家達到451億美元（約3,517.8億元）。



李家傑及李家誠兄弟身家合共349億美元。

至於恒地（0012）大股東李家傑及李家誠及其家族，身家為349億美元，排名第二；第三位為新世界（0017）大股東鄭家純家族。鄭家純家族身家為261億美元。

鄭家純家族以261億美元身家，位列福布斯富豪第三。

李錦記集團﹑已於2021年離世的李文達，其5名子女合共身家為176億美元，在富豪榜上排名第四。

新地（0016）前主席﹑人稱郭老太的鄺肖卿，其身家為175億美元，排名第五。

九倉（0004）前主席吳光正，其身家為149億美元，排名第六。華人置業（0127）前主席劉鑾雄，以143億美元身家排名第七。阿里巴巴（9988）主席蔡崇信身家為142億美元，排名第八。

銀河娛樂（0027）主席呂耀東，身家127億美元，排名第九。

私募基金EQT亞洲主席莊佳誠（Jean Salata）身家95億美元，排名第十。

福布斯表示，一系列IPO和緩慢復甦的房地產市場，使香港成為去年亞洲表現最佳的股市之一，恒生指數自上次財富統計以來上漲近30%。因此，2026年福布斯香港50富豪榜上的富豪總淨資產升22%，從去年的3,010億美元增至3,660億美元。