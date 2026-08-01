上季回報9成　7月爆倉勁蝕40%　內地重倉硬件股基金經理發信致歉

中﹑韓﹑日等亞太區股市因投資者對科技股熱情冷卻，於7月份紛紛下挫，其中滬深300指數當月累計跌幅達7.9%，投資者難免錄得虧損。管理產品7月以來虧損超40%，內地基金嘉合睿金基金經理陶棣溦於周五 （31日）向投資者致信，就近期給持有人帶來的焦慮與壓力誠懇致歉。



他在信中坦言：「看著淨值曲線連續承壓，我們深知這不僅是冰冷的資料變動，更是對每一份信任與耐心的嚴峻考驗。此時此刻，任何花哨的辭藻都是蒼白的。」



稱不少龍頭企業估值回落至極高安全邊際

陶棣溦將近期淨值的再次二次探底歸因於「高Beta板塊的流動性二次擠壓、情緒冰點下的高低切換、恐慌情緒的慣性放大」三重市場因素。

陶棣溦認為，快速回撤雖痛苦，卻以最劇烈的方式擠乾了前期估值泡沫。許多擁有硬核技術與強勁業績的龍頭企業，其估值或已經回落到了具備極高安全邊際和賠率的區間。

料市場將由情緒驅動重回業績兌現

陶棣溦表示﹕「市場不可能永遠運行在恐慌情緒中。」隨著中報業績披露期的到來，市場交易邏輯終將由「情緒驅動」重新回歸到「業績兌現」。那些擁有真實訂單與真金白銀利潤的科技龍頭，大概率將率先走出獨立的反彈行情。

重倉硬件股 基金上季回報率近9成

據資料顯示，該基金於今年第二季回報率為89.48%，遠遠跑贏滬深300指數。有關指數季內回報率為11.9%。

翻查資料顯示，截至今年第2季，嘉合睿金十大持倉中多與硬件相關的上市公司，當中包括炬光科技（上海﹕688167），以及剛於日前在港掛牌的中際旭創（深圳﹕300308）A股，以及兆易創新（上海﹕603986）等，其中炬光科技佔基金組合約9.2%。

該公司的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括內地依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債等）、債券回購、同業存單、股指期貨、資產支持證券、權證、貨幣市場工具、銀行存款以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

投資策略方面，該基金將秉持戰略和戰術資產配置理念,通過穩健管理的多策略投資系統,在控制市場風險、儘量降低淨值波動風險並滿足流動性的前提下,動態投資於股票、債券、現金及現金等價物等資產品種並運用股指期貨等各種金融工具提高收益率。