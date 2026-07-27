長鑫上市｜從城郊農田到逾3萬億市值A股新王 一間廠改寫小城命運
7月22日上午，合肥經開區高劉街道長崗社區新橋家園小區里，幾位老人圍坐打牌，帶孩子的老人坐在樹蔭下聊天。這是一個回遷小區，居民多是附近村莊的拆遷村民。臨近中午，人群漸漸散去，小區恢復平靜。
幾百米外的商業街上，一天中最熱鬧的時段剛剛開始，長鑫科技的員工陸續走出園區，湧向街邊的餐館和便利店。小區西側，就是即將於7月27日在科創板掛牌上市的長鑫科技總部。
十年前，這片緊鄰合肥新橋國際機場、距離主城區40多公里的區域，還是成片的村莊和農田。2016年長鑫科技項目落地，2019年投產，變化最初並不明顯。
真正的轉折出現在2024年，大量員工和產業鏈企業湧入，原本冷清的回遷社區聚集起人氣，房租上漲，希爾頓、肯德基、麥當勞、瑞幸咖啡相繼落地。曾經在這片土地上耕種的村民，如今把回遷房租給長鑫科技的員工。
長鑫科技上市在即，也意味着安徽省、合肥市及合肥經開區等國有股東將迎來可觀回報。長鑫科技最後一輪增資價格為每股2.63元（人民幣，下同），本次發行價為每股8.66元，賬面增值超過兩倍。
從村莊農田到晶片新城，從人口流入、住房租賃到產業集聚、資本回報，一家企業正在重新塑造一個區域的發展節奏。
租賃一房難求
從合肥市區驅車前往長鑫科技總部，需要近半個小時。離開城區後，道路兩側逐漸變成農田和村莊，直到廠區附近，密集的住宅小區才重新出現。
一位網約車司機告訴經濟觀察報，他不願意接長鑫科技方向的訂單，回來基本接不到客人，還得往機場方向多跑十公里才能接到派單。在網約車司機眼裏，這裏仍是城區之外的偏遠地帶，但在租房市場上，這裏已經一房難求。
長鑫科技總部規模不算大，廠區東側集中了十餘個住宅小區，既有新橋家園、連環新村等回遷社區，也有長鑫嘉園、長鑫公寓等員工宿舍，以及海誠如寓、泊寓等長租公寓。廠區北側還有華僑城國際小鎮住宅區。
2019年，合肥市政府與長鑫科技、華僑城集團、北方華創等企業簽署合作協議，啟動長鑫集成電路製造基地項目，總投資超過2200億元，包括12英寸存儲器晶圓製造基地、空港集成電路配套產業園和華僑城國際小鎮等項目，希望圍繞長鑫科技打造完整的產業和生活配套。
華僑城國際小鎮是長崗片區唯一的商品房項目，前期主要面向長鑫科技員工銷售，售價為每平方米1.2萬元至1.4萬元。但項目整體去化偏慢，目前已全面放開銷售，銷售人員介紹，在售的5號地和8號地均為現房，洋房均價約每平方米8000元，高層價格更低。
租賃市場卻是另一番景象。
華僑城國際小鎮一位業主告訴經濟觀察報，2025年初，兩居室月租金約2000元，可出租房源不少；今年月租普遍漲到3000元左右，很多小區已經沒有空房。
新橋家園一位居民對這種變化的感受更直接。她是附近村民，拆遷後家裏分得三套住房，一套自住，兩套出租給長鑫科技員工，兩居室年租金約2萬元，三居室約2.5萬元，租客入住後很少更換。她家的收入主要靠丈夫務工和房租。過去這些房子長期空着，這兩年周邊住房越來越搶手，都租了出去。
多位居民證實，今年周邊幾個回遷小區幾乎沒有空置房源，甚至大量還沒來得及裝修的毛坯房也被租客搶走。租客除了長鑫科技員工，還有配套企業員工、外包人員和二期項目的建設工人。
這片區域曾經和多數城郊村莊一樣人口外流，如今，外來的年輕人反而住進了村民的回遷房。
緊鄰新橋家園的連環新村同樣滿租。
一位房產中介告訴經濟觀察報，小區目前幾乎沒有可出租房源，想租房只能等現有租客退租，即便等上兩三個月，也未必能租到。
這位中介介紹，周邊共有9個回遷小區，合肥新橋國際機場建設時，即開始建設回遷房，這些回遷房取得產權證後均可上市交易，二手房成交價約5000元/平方米，但買賣並不活躍。真正的變化發生在租賃市場。2025年不少房源還難以出租，今年長鑫科技持續擴招，新增住房需求快速釋放，附近可出租的房源幾乎都被消化。
繁華初現
住房之外，周邊的商業生態也在改變。
距離長鑫科技大門100多米，小紅經營着一家便利店。她是本地人，最初在附近回遷小區開店，賣日用品和蔬菜水果，顧客主要是周邊居民，收入僅夠維持一家人的日常開支。
2019年長鑫科技投產後，她和丈夫把店鋪搬到廠區附近。新店周邊聚集了不少餐館，員工吃完飯順手買水、買煙、買零食，客流明顯增加，生意比以前好了不少。店鋪搬遷的方向，也是這片區域重心轉移的方向。
2024年底，服務長鑫科技的碩金廣場開業，各類餐飲、便利店陸續進駐，競爭更加激烈。不過，長鑫科技持續擴招，新增消費需求很快消化了新增供給。除2025年上半年企業人員調整期間生意短暫受影響外，店鋪經營一直比較穩定。
2025年下半年，存儲晶片市場回暖，長鑫科技重啟大規模招聘，小紅店裏的客流恢復增長。今年上市臨近，周邊商業氛圍進一步升溫。
小紅店鋪客流的起伏，背後是長鑫科技員工規模的變化。招股書顯示，公司員工人數由2023年底的9605人增至2024年底的13858人；儘管2025年上半年進行人員調整，當年年底員工總數仍達到19298人，絕大多數在合肥總部工作。2026年以來，長鑫科技繼續擴大招聘，7月22日，其官網仍有1201個社會招聘崗位和43個校園招聘崗位開放。多位員工預計，到今年年底，員工總數有望增至2.5萬人。
員工規模持續擴大，為周邊商業提供了穩定客源。
長鑫科技一位技術崗位員工告訴經濟觀察報，他入職一年多，在合肥同類企業中，長鑫科技的薪酬福利有一定競爭力。加班較多，但強度可以接受，他所在部門通常晚上10點前下班，部分周六需要加班。
長鑫科技的廠區設有員工食堂，但午餐高峰排隊時間較長，不少員工選擇到園區外就餐，也有人飯後到商業街休息、購物。長崗社區午間的熱鬧，正來自這些員工。
一位餐館老闆告訴經濟觀察報，他在長鑫科技建廠初期就在附近做餐飲，當時顧客主要是項目建設工人。碩金廣場開業後，他把門店搬入商場，消費群體轉為長鑫科技員工及配套企業員工。從建設工人到產線員工，顧客換了一批，長崗片區也從工地變成了園區。
他說，商場開業初期客流並不穩定，直到2025年下半年長鑫科技擴招，飯店經營才真正步入正軌，目前日營業額穩定在2000元以上，高峰時可達3000元。
在多位商戶看來，長鑫科技二期項目投產後，員工規模還會增長，周邊商業仍有擴容空間。
供應鏈協同
住房和消費只是長鑫效應最直觀的部分，更深層的影響在於一條集成電路產業鏈的成形。
2016年，長鑫科技項目在合肥啟動，一期總投資180億元，其中合肥產投出資144億元，佔比80%。彼時，中國大陸尚未實現DRAM晶片規模化量產，長鑫科技項目所在地還是農田和村莊，這筆投資更像一場充滿不確定性的長期押注。
DRAM是手機、電腦、伺服器、智能汽車等電子產品的核心存儲器，也是全球半導體產業競爭最激烈的領域之一。長鑫科技採用IDM模式，覆蓋研發、設計、晶圓製造、封裝測試到銷售全流程。目前，全球具備這一完整能力的企業僅有三星電子、SK海力士、美光科技和長鑫科技四家。2025年，前三家公司仍佔據全球九成以上市場份額，長鑫科技市場佔有率不足一成。
圍繞長鑫科技，合肥規劃建設了空港集成電路配套產業園。如今，北方華創、萬維克林精密裝備、合盟精密工業、芯物半導體材料、壹月科技、孚烜自動化、知常電子設備、貝斯蘭電子等設備、材料和零部件企業相繼落地，初步形成覆蓋上游關鍵環節的配套體系。
長鑫科技廠區周邊還聚集了合光光掩模科技、沛頓存儲科技、廣鋼氣體、上超材料、亞越半導體、至匯半導體應用等企業，業務涵蓋光掩模、封裝測試、電子特氣、新材料等領域。過去需要跨區域協作完成的產業鏈環節，逐步向同一區域集中。
在合肥的產業規劃中，這片區域被命名為集成電路產業園，單個項目投資規模普遍達到數十億元，數十家配套企業共同構成了圍繞晶圓廠運轉的產業生態。十年前從零起步的一座工廠，如今成了一片產業集群的圓心。
集聚還在向更大範圍延伸。集成電路產業園南側預留了大片產業用地，北側連接着以蔚來汽車為核心的智能電動汽車產業園，該區域已聚集三座整車工廠、三座動力電池工廠以及大量汽車零部件企業。新能源汽車與集成電路兩條產業鏈在空港片區交匯，進一步提升了區域的產業承載能力。
長鑫科技與產業鏈企業的聯繫，也不止於供應關係。此次IPO戰略配售名單中，既有中微公司、拓荊科技、屹唐股份等半導體設備企業，也有滬矽產業、安集科技、奕斯偉材料等材料企業，以及通富微電等封裝測試企業；小米、TCL科技、蔚來、阿里雲、中興通訊、華勤技術、傳音控股、快手、奇瑞汽車等終端應用企業同樣出現在戰略投資者名單中。
從設備、材料、製造到終端應用，產業鏈不同環節通過股權投資建立起更緊密的聯繫，既有資本紐帶，也有業務協同。長鑫科技正在成為國內存儲產業的重要連接節點。
耐心與回報
從住房、商業到產業鏈，今天的長鑫效應建立在合肥持續十年的投入之上。長鑫科技登陸資本市場，這場投資開始進入兌現期。
2016年，長鑫科技前身合肥智聚成立，至IPO前，長鑫科技先後完成九輪融資，累計引入60餘家投資機構，融資總額約579.2億元。
作為早期投資方之一，基石資本董事長張維回憶，2016年前後，外界普遍低估了全球科技競爭加劇對中國半導體產業的影響，但在他看來，那已經是一個時代的轉折點。
他認為，核心技術自主可控的重要性不斷提升，存儲晶片這樣的基礎產業將迎來長期發展機遇，這也是基石資本持續投資長鑫科技等硬科技企業的重要原因。
在長鑫科技的發展過程中，合肥國資始終扮演關鍵角色。該公司成立初期的融資主要來自地方國資和公司管理層。
2020年，長鑫科技啟動市場化改革，合肥產投和合肥經開區國資合計將69%的股權轉讓給創始團隊控制的清輝集電，隨後引入社會資本，逐步完成市場化融資。到2025年6月最後一輪融資完成時，長鑫科技估值約1583億元。
招股書顯示，IPO前，清輝集電為第一大股東，持股21.67%；合肥產投集團通過全資子公司持股11.71%，為第二大股東；國家集成電路產業投資基金二期持股8.73%，員工持股平台持股8.37%。地方國資既是企業早期的主要投資者，也始終保留重要股東地位。
資本投入之外，地方政府還承擔了大量產業配套建設。據一位官方人士介紹，長鑫科技成立以來，地方政府持續提供資金支持，主導建設了新橋集成電路科技園等產業配套，並通過招商引資引入上下游企業，部分配套企業由地方國資直接參與投資。員工居住的長鑫嘉園、長鑫公寓，以及商業配套碩金廣場等項目，也主要由合肥經開區國資建設運營。
這些長期投入，隨着企業經營改善開始進入收穫期。2025年，長鑫科技首次實現全年盈利，歸屬於母公司股東的淨利潤18.75億元。進入2026年，人工智能快速發展帶動存儲需求增長，長鑫科技的業績進一步釋放，一季度淨利潤247.62億元，預計上半年淨利潤500億元至570億元，同比增長超過20倍。
按發行方案測算，長鑫科技此次IPO預計募集資金579.2億元；若超額配售選擇權全部行使，募集資金總額將達666.1億元。
對合肥而言，回報不止於賬面。長鑫科技上市後，地方國資的長期投入獲得資本市場定價，股權價值顯著提升；圍繞企業形成的集成電路產業集群，帶動了人口集聚、住房需求、商業繁榮和產業鏈協同，為合肥培育出新的產業增長極。
從一家晶圓廠，到一條產業鏈，再到一座新城，長鑫科技的軌跡折射出地方產業投資的另一種路徑，即以長期資本培育戰略產業，再以產業集聚帶動城市發展。當企業進入收穫期，資本、產業和城市，也在同步兌現這場歷時十年的投入。
而新橋家園樹蔭下的牌局、商業街的午間人流、一房難求的回遷小區，是這場耐心投資最日常的回報。
【文章來源於經濟觀察報，作者田國寶】