長鑫上市｜從城郊農田到逾3萬億市值A股新王　一間廠改寫小城命運

7月22日上午，合肥經開區高劉街道長崗社區新橋家園小區里，幾位老人圍坐打牌，帶孩子的老人坐在樹蔭下聊天。這是一個回遷小區，居民多是附近村莊的拆遷村民。臨近中午，人群漸漸散去，小區恢復平靜。



幾百米外的商業街上，一天中最熱鬧的時段剛剛開始，長鑫科技的員工陸續走出園區，湧向街邊的餐館和便利店。小區西側，就是即將於7月27日在科創板掛牌上市的長鑫科技總部。



長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

十年前，這片緊鄰合肥新橋國際機場、距離主城區40多公里的區域，還是成片的村莊和農田。2016年長鑫科技項目落地，2019年投產，變化最初並不明顯。

真正的轉折出現在2024年，大量員工和產業鏈企業湧入，原本冷清的回遷社區聚集起人氣，房租上漲，希爾頓、肯德基、麥當勞、瑞幸咖啡相繼落地。曾經在這片土地上耕種的村民，如今把回遷房租給長鑫科技的員工。

長鑫科技上市在即，也意味着安徽省、合肥市及合肥經開區等國有股東將迎來可觀回報。長鑫科技最後一輪增資價格為每股2.63元（人民幣，下同），本次發行價為每股8.66元，賬面增值超過兩倍。

從村莊農田到晶片新城，從人口流入、住房租賃到產業集聚、資本回報，一家企業正在重新塑造一個區域的發展節奏。

長鑫周邊示意圖。（元新聞）

租賃一房難求

從合肥市區驅車前往長鑫科技總部，需要近半個小時。離開城區後，道路兩側逐漸變成農田和村莊，直到廠區附近，密集的住宅小區才重新出現。

一位網約車司機告訴經濟觀察報，他不願意接長鑫科技方向的訂單，回來基本接不到客人，還得往機場方向多跑十公里才能接到派單。在網約車司機眼裏，這裏仍是城區之外的偏遠地帶，但在租房市場上，這裏已經一房難求。

圖為長鑫存儲周邊的碩放路，建於2016年，與長鑫存儲同歲，是長鑫存儲周邊最繁華的一條「商業街」。（元新聞）

長鑫科技總部規模不算大，廠區東側集中了十餘個住宅小區，既有新橋家園、連環新村等回遷社區，也有長鑫嘉園、長鑫公寓等員工宿舍，以及海誠如寓、泊寓等長租公寓。廠區北側還有華僑城國際小鎮住宅區。

2019年，合肥市政府與長鑫科技、華僑城集團、北方華創等企業簽署合作協議，啟動長鑫集成電路製造基地項目，總投資超過2200億元，包括12英寸存儲器晶圓製造基地、空港集成電路配套產業園和華僑城國際小鎮等項目，希望圍繞長鑫科技打造完整的產業和生活配套。

華僑城國際小鎮是長崗片區唯一的商品房項目，前期主要面向長鑫科技員工銷售，售價為每平方米1.2萬元至1.4萬元。但項目整體去化偏慢，目前已全面放開銷售，銷售人員介紹，在售的5號地和8號地均為現房，洋房均價約每平方米8000元，高層價格更低。

長鑫科技在園區的東北面建設了僅面向長鑫科技員工開放購買權限的小區——長鑫嘉園。（紅星新聞）

租賃市場卻是另一番景象。

華僑城國際小鎮一位業主告訴經濟觀察報，2025年初，兩居室月租金約2000元，可出租房源不少；今年月租普遍漲到3000元左右，很多小區已經沒有空房。

新橋家園一位居民對這種變化的感受更直接。她是附近村民，拆遷後家裏分得三套住房，一套自住，兩套出租給長鑫科技員工，兩居室年租金約2萬元，三居室約2.5萬元，租客入住後很少更換。她家的收入主要靠丈夫務工和房租。過去這些房子長期空着，這兩年周邊住房越來越搶手，都租了出去。

多位居民證實，今年周邊幾個回遷小區幾乎沒有空置房源，甚至大量還沒來得及裝修的毛坯房也被租客搶走。租客除了長鑫科技員工，還有配套企業員工、外包人員和二期項目的建設工人。

這片區域曾經和多數城郊村莊一樣人口外流，如今，外來的年輕人反而住進了村民的回遷房。

長鑫科技周邊馬路兩側的租房廣告。（紅星新聞）

緊鄰新橋家園的連環新村同樣滿租。

一位房產中介告訴經濟觀察報，小區目前幾乎沒有可出租房源，想租房只能等現有租客退租，即便等上兩三個月，也未必能租到。

這位中介介紹，周邊共有9個回遷小區，合肥新橋國際機場建設時，即開始建設回遷房，這些回遷房取得產權證後均可上市交易，二手房成交價約5000元/平方米，但買賣並不活躍。真正的變化發生在租賃市場。2025年不少房源還難以出租，今年長鑫科技持續擴招，新增住房需求快速釋放，附近可出租的房源幾乎都被消化。

長鑫公寓門口，剛剛參加完培訓的新入職員工。（元新聞）

繁華初現

住房之外，周邊的商業生態也在改變。

距離長鑫科技大門100多米，小紅經營着一家便利店。她是本地人，最初在附近回遷小區開店，賣日用品和蔬菜水果，顧客主要是周邊居民，收入僅夠維持一家人的日常開支。

2019年長鑫科技投產後，她和丈夫把店鋪搬到廠區附近。新店周邊聚集了不少餐館，員工吃完飯順手買水、買煙、買零食，客流明顯增加，生意比以前好了不少。店鋪搬遷的方向，也是這片區域重心轉移的方向。

2024年底，服務長鑫科技的碩金廣場開業，各類餐飲、便利店陸續進駐，競爭更加激烈。不過，長鑫科技持續擴招，新增消費需求很快消化了新增供給。除2025年上半年企業人員調整期間生意短暫受影響外，店鋪經營一直比較穩定。

2025年下半年，存儲晶片市場回暖，長鑫科技重啟大規模招聘，小紅店裏的客流恢復增長。今年上市臨近，周邊商業氛圍進一步升溫。

長鑫科技周邊的碩金大街。（元新聞）

小紅店鋪客流的起伏，背後是長鑫科技員工規模的變化。招股書顯示，公司員工人數由2023年底的9605人增至2024年底的13858人；儘管2025年上半年進行人員調整，當年年底員工總數仍達到19298人，絕大多數在合肥總部工作。2026年以來，長鑫科技繼續擴大招聘，7月22日，其官網仍有1201個社會招聘崗位和43個校園招聘崗位開放。多位員工預計，到今年年底，員工總數有望增至2.5萬人。

員工規模持續擴大，為周邊商業提供了穩定客源。

長鑫科技一位技術崗位員工告訴經濟觀察報，他入職一年多，在合肥同類企業中，長鑫科技的薪酬福利有一定競爭力。加班較多，但強度可以接受，他所在部門通常晚上10點前下班，部分周六需要加班。

長鑫科技的廠區設有員工食堂，但午餐高峰排隊時間較長，不少員工選擇到園區外就餐，也有人飯後到商業街休息、購物。長崗社區午間的熱鬧，正來自這些員工。

長鑫嘉園門外。（元新聞）

一位餐館老闆告訴經濟觀察報，他在長鑫科技建廠初期就在附近做餐飲，當時顧客主要是項目建設工人。碩金廣場開業後，他把門店搬入商場，消費群體轉為長鑫科技員工及配套企業員工。從建設工人到產線員工，顧客換了一批，長崗片區也從工地變成了園區。

他說，商場開業初期客流並不穩定，直到2025年下半年長鑫科技擴招，飯店經營才真正步入正軌，目前日營業額穩定在2000元以上，高峰時可達3000元。

在多位商戶看來，長鑫科技二期項目投產後，員工規模還會增長，周邊商業仍有擴容空間。

晚上十點，長鑫仍燈火通明。（元新聞）

供應鏈協同

住房和消費只是長鑫效應最直觀的部分，更深層的影響在於一條集成電路產業鏈的成形。

2016年，長鑫科技項目在合肥啟動，一期總投資180億元，其中合肥產投出資144億元，佔比80%。彼時，中國大陸尚未實現DRAM晶片規模化量產，長鑫科技項目所在地還是農田和村莊，這筆投資更像一場充滿不確定性的長期押注。

DRAM是手機、電腦、伺服器、智能汽車等電子產品的核心存儲器，也是全球半導體產業競爭最激烈的領域之一。長鑫科技採用IDM模式，覆蓋研發、設計、晶圓製造、封裝測試到銷售全流程。目前，全球具備這一完整能力的企業僅有三星電子、SK海力士、美光科技和長鑫科技四家。2025年，前三家公司仍佔據全球九成以上市場份額，長鑫科技市場佔有率不足一成。

圍繞長鑫科技，合肥規劃建設了空港集成電路配套產業園。如今，北方華創、萬維克林精密裝備、合盟精密工業、芯物半導體材料、壹月科技、孚烜自動化、知常電子設備、貝斯蘭電子等設備、材料和零部件企業相繼落地，初步形成覆蓋上游關鍵環節的配套體系。

與長鑫一路之隔的新橋集成電路科技園。（元新聞）

長鑫科技廠區周邊還聚集了合光光掩模科技、沛頓存儲科技、廣鋼氣體、上超材料、亞越半導體、至匯半導體應用等企業，業務涵蓋光掩模、封裝測試、電子特氣、新材料等領域。過去需要跨區域協作完成的產業鏈環節，逐步向同一區域集中。

在合肥的產業規劃中，這片區域被命名為集成電路產業園，單個項目投資規模普遍達到數十億元，數十家配套企業共同構成了圍繞晶圓廠運轉的產業生態。十年前從零起步的一座工廠，如今成了一片產業集群的圓心。

集聚還在向更大範圍延伸。集成電路產業園南側預留了大片產業用地，北側連接着以蔚來汽車為核心的智能電動汽車產業園，該區域已聚集三座整車工廠、三座動力電池工廠以及大量汽車零部件企業。新能源汽車與集成電路兩條產業鏈在空港片區交匯，進一步提升了區域的產業承載能力。

長鑫科技與產業鏈企業的聯繫，也不止於供應關係。此次IPO戰略配售名單中，既有中微公司、拓荊科技、屹唐股份等半導體設備企業，也有滬矽產業、安集科技、奕斯偉材料等材料企業，以及通富微電等封裝測試企業；小米、TCL科技、蔚來、阿里雲、中興通訊、華勤技術、傳音控股、快手、奇瑞汽車等終端應用企業同樣出現在戰略投資者名單中。

從設備、材料、製造到終端應用，產業鏈不同環節通過股權投資建立起更緊密的聯繫，既有資本紐帶，也有業務協同。長鑫科技正在成為國內存儲產業的重要連接節點。

位於合肥的長鑫科技廠區。（紅星新聞）

耐心與回報

從住房、商業到產業鏈，今天的長鑫效應建立在合肥持續十年的投入之上。長鑫科技登陸資本市場，這場投資開始進入兌現期。

2016年，長鑫科技前身合肥智聚成立，至IPO前，長鑫科技先後完成九輪融資，累計引入60餘家投資機構，融資總額約579.2億元。

作為早期投資方之一，基石資本董事長張維回憶，2016年前後，外界普遍低估了全球科技競爭加劇對中國半導體產業的影響，但在他看來，那已經是一個時代的轉折點。

他認為，核心技術自主可控的重要性不斷提升，存儲晶片這樣的基礎產業將迎來長期發展機遇，這也是基石資本持續投資長鑫科技等硬科技企業的重要原因。

在長鑫科技的發展過程中，合肥國資始終扮演關鍵角色。該公司成立初期的融資主要來自地方國資和公司管理層。

2020年，長鑫科技啟動市場化改革，合肥產投和合肥經開區國資合計將69%的股權轉讓給創始團隊控制的清輝集電，隨後引入社會資本，逐步完成市場化融資。到2025年6月最後一輪融資完成時，長鑫科技估值約1583億元。

2026年4月14日，圖為中國半導體企業長鑫存儲技術股份有限公司（CXMT）的標誌。（Reuters）

招股書顯示，IPO前，清輝集電為第一大股東，持股21.67%；合肥產投集團通過全資子公司持股11.71%，為第二大股東；國家集成電路產業投資基金二期持股8.73%，員工持股平台持股8.37%。地方國資既是企業早期的主要投資者，也始終保留重要股東地位。

資本投入之外，地方政府還承擔了大量產業配套建設。據一位官方人士介紹，長鑫科技成立以來，地方政府持續提供資金支持，主導建設了新橋集成電路科技園等產業配套，並通過招商引資引入上下游企業，部分配套企業由地方國資直接參與投資。員工居住的長鑫嘉園、長鑫公寓，以及商業配套碩金廣場等項目，也主要由合肥經開區國資建設運營。

這些長期投入，隨着企業經營改善開始進入收穫期。2025年，長鑫科技首次實現全年盈利，歸屬於母公司股東的淨利潤18.75億元。進入2026年，人工智能快速發展帶動存儲需求增長，長鑫科技的業績進一步釋放，一季度淨利潤247.62億元，預計上半年淨利潤500億元至570億元，同比增長超過20倍。

按發行方案測算，長鑫科技此次IPO預計募集資金579.2億元；若超額配售選擇權全部行使，募集資金總額將達666.1億元。

2026年6月9日，Counterpoint Research報告顯示，中國長鑫存儲技術股份有限公司在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）的市佔率排名第四，約佔8%。（網絡圖片）

對合肥而言，回報不止於賬面。長鑫科技上市後，地方國資的長期投入獲得資本市場定價，股權價值顯著提升；圍繞企業形成的集成電路產業集群，帶動了人口集聚、住房需求、商業繁榮和產業鏈協同，為合肥培育出新的產業增長極。

從一家晶圓廠，到一條產業鏈，再到一座新城，長鑫科技的軌跡折射出地方產業投資的另一種路徑，即以長期資本培育戰略產業，再以產業集聚帶動城市發展。當企業進入收穫期，資本、產業和城市，也在同步兌現這場歷時十年的投入。

而新橋家園樹蔭下的牌局、商業街的午間人流、一房難求的回遷小區，是這場耐心投資最日常的回報。

【文章來源於經濟觀察報，作者田國寶】

