日美聯手打淡友　日圓應聲急彈　倘再出手分析員料圓匯將重上5算

【日圓/日元】為扭轉日圓弱勢，日本政府再次入市買日圓﹑沽美元，今次更據報得到美國協助，聯手入市，推動了日圓自長達數年的跌勢以來最顯著的反彈之一。於周五（31日）日圓兌1美元反彈至157.4，而每百日圓兌港元則升值1.2%至4.9764。



由於日圓的貶值此前加劇了日本的通脹，並在全球市場產生連鎖反應。日圓大幅上漲得益於多重因素的共同作用：直接買入日圓、官員致電從事日圓交易的銀行，以及美國財長貝森特和日本財務大臣片山皐月的口頭干預。貝森特憑藉其對沖基金生涯對日本在全球市場中的地位有深入瞭解，他表示認為日圓過於疲軟。

日美兩國政府聯手干預日圓，為30年來首次。（湯致遠攝）

曾以出口術干預匯市

儘管直接市場干預和口頭支持此前也曾引發反彈，但往往在數日或數周內消退，然而目前兩國之間的協調程度似乎為幾十年來最緊密，這提高了沽空日圓的交易者的賭注。

東京三井住友信託銀行貨幣與利率客戶團隊高級顧問加藤道義表示﹕「市場低估了當局的行動」，他又指出﹕「投機者拋售日圓可能已變得更加困難。如果再次干預，美元兌日圓匯率可能跌破155（兌港元約5.04算）。」

日圓曾於周四抽升逾3%

日圓在周四（30日）突然抽升，升幅曾達到3.3%。《彭博》根據日本央行周五公布的數據，並結合外匯經紀商的預測，推算日本當局周四為支持日圓匯價，動用了8.45萬億日圓干預外匯市場，若果估算屬實，是東京當局單日規模最大的一次匯市干預行動。