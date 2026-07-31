日本政府據報已緊急干預救日圓　貝森特同日釋放重大訊號

路透社報道，據市場消息人士證實，日本7月30日在紐約市場進行了買入日圓、賣出美元的外匯干預行動。這是日本政府時隔三個月再次介入匯市。日圓匯率近日跌至近40年來低位，而伊朗戰爭引發的能源價格衝擊，進一步推高日本進口成本，加劇居民生活壓力，日本政府因此被迫採取行動。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，日本可能已經採取行動支撐日元。



據日媒報道，有日本政府相關官員周五證實，「這次是沒有事先預告的策略」。此次干預發生在日本央行政策會議之前。市場普遍預期，日本央行將在周五的會議上維持利率在1%不變，但可能釋放繼續加息的信號。

據《日經新聞》周五報道稱，日本可能實施了大規模日圓買入干預。報道指，美國有關部門此前進行了所謂的「匯率詢價」(rate checks)，這一操作通常被認爲是官方干預匯市前的重要步驟。

日本財務省外匯部門暫未對此發表評論，美國紐約聯儲也拒絕迴應。

日圓 日元 日幣 （unsplash）

貝森特周四表示，「日元在我看來似乎被嚴重低估了。」這番表態被市場視爲，美國方面對日本穩定日元行動釋放出的積極信號。

市場近月預期日本政府可能再次進行日圓買入干預。由於能源進口價格飆升，日圓持續貶值正在加劇日本國內生活成本壓力。

對上一次，日本曾於今年4月底至5月初，以創紀錄投入約11.7萬億日元(約5758億港元)進行外匯干預。不過，這次行動帶來的日圓短暫上漲很快消失，隨後繼續下跌，並在近日跌破163兌1美元，創下40年來最低水平。

日本財務大臣片山皋月此前多次警告，日本將採取「果斷行動」，但這些言論並未令日圓持續反彈。