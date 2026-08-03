證監與中證監公布深化市場舉措　續支持符合條件境內企業赴港上市

證監會今日（3日）與中國證監會聯合公布一系列進一步深化兩地市場務實合作、密切協同發展的新舉措。今次公布的舉措涵蓋上市融資、指數合作、期貨產品、交易所買賣基金（ETF）、金融機構國際化、綠色金融及專業資格便利化等多個範疇，體現兩地監管機構已建立全面合作框架，共同推動兩地市場高質量發展。



措施助鞏固港國際金融中心地位

雙方相信，這些舉措不僅有助於鞏固和提升香港國際金融中心地位，亦透過監管合作，推動建設一流投資銀行及投資機構，促進兩地市場深入參與全球金融治理和區域監管協作，進一步提升中國資本市場的國際影響力。

證監會與中國證監會聯合公布一系列進一步深化兩地市場務實合作、密切協同發展的新舉措。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

具體舉措包括：繼續支持符合條件的境內企業赴港上市融資，支持符合條件的港股上市公司境內上市，支持符合條件的香港企業到內地發行債券，更好利用兩個市場、兩種資源融資發展；支持兩地指數公司加強合作，推出更多基於中國資產的指數，提升中國指數和中國資產國際影響力；深化兩地期貨市場合作，支持香港推出更多人民幣計價結算的期貨品種；支持兩地機構推出更多基於兩地市場、布局中國現代化產業體系的 ETF 產品，對常規股票 ETF 產品實施快速註冊機制；支持具備一定實力、運作規範、管理水平較高的證券基金公司依法「走出去」，以香港為基點有序拓展國際業務，建設一流投資銀行和投資機構；推動兩地上市公司開展氣候相關轉型計劃披露金融試點，共同做好綠色金融大文章；研究推動支持香港銀行從事證券及期貨業務專業人員通過簡化程序申請內地相關從業資格。

在此基礎上，證監會與中國證監會將進一步加強兩地市場監管協同、深入參與全球金融治理，為兩地市場平穩健康運行提供堅實保障。

證監會將繼續與中國證監會緊密合作，細化舉措並落實相關安排。（資料圖片）

助提升內地資本市場於國際市場影響力

證監會主席黃天祐表示，是次新舉措的推出，充分體現兩地證監會緊密協作與共同努力的成果。這一系列重要舉措聚焦核心領域，將有助提升中國資本市場在國際金融市場的影響力和吸引力，為香港資本市場進一步發展提供重要支撐。同時，有關安排清晰勾劃出兩地資本市場邁向更高水平互聯互通的發展路徑，為持續推動兩地深化協同發展注入強勁動能。展望未來，香港將繼續在國家建設金融強國的進程中，發揮不可替代的優勢及獨特作用。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，將繼續與中國證監會緊密合作，細化舉措並落實相關安排，以提升內地和香港資本市場的機構、人員和產品在全球金融體系中的影響力和競爭力為目標，亦為環球投資者提供更多分享中國發展成果的機遇。