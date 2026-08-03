中證監吳清稱支持合條件企業赴港上市　擴兩地證券業人員互認範圍

香港今日（3日）推出人民幣國債期貨，中國證監會主席吳清在上市儀式上致辭中表示，香港一直是內地金融機構走向世界的「橋頭堡」，將支援更多優質證券基金公司在港展業興業、走向世界，建設一流投資銀行和投資機構，為內地企業和投資者全球化佈局提供更加高效適配的金融服務。



研究擴大兩地證券期貨專業人員資格互認範圍

他指出將研究擴大兩地證券期貨專業人員資格互認範圍，便利優秀專業人才兩地就業執業，將和香港監管部門進一步加強監管協作，深化發行上市、仲介機構、監管執法等領域合作，同時不斷完善風險監測和資訊共用機制，加強資本跨境流動風險監測和協同應對，防範系統性風險。

在支持企業赴港上市方面，他指出大力優化境外上市備案工作流程，提升規範化和透明度，積極支援符合條件的內地企業在香港上市。

正致力將REITs納入滬深港通各項準備工作

吳清又表示，當前中證監會同香港方面正在抓緊推進人民幣股票交易櫃枱、REITs納入滬深港通各項準備工作，相信這座大橋將會越來越寬敞，越來越穩固，越來越通暢。

中國證監會與香港證監會聯合公佈一系列進一步深化兩地市場務實合作、密切協同發展的新舉措。涵蓋上市融資、指數合作、期貨產品、交易所買賣基金（ETF）、金融機構國際化、綠色金融及專業資格便利化等多個範疇，具體舉措包括：繼續支援符合條件的境內企業赴港上市融資；支援兩地指數公司加強合作，推出更多基於中國資產的指數，提升中國指數和中國資產國際影響力；深化兩地期貨市場合作，支持香港推出更多人民幣計價結算的期貨品種；支持兩地機構推出更多基於兩地市場、佈局中國現代化產業體系的ETF產品，對常規股票ETF產品實施快速註冊機制等等。