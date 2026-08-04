滙豐季績預測｜投行料獅王上季稅前多賺53%　關注重啟回購消息

滙豐控股（0005）將於今日（4日）中午公布第二季業績，在業績公布前夕，股價飆升至歷史新高。據《彭博》報道，提高了投資者對這家深耕亞洲的銀行的業績期望，即業績需足以支撐當前的漲勢；投資者的關注焦點在於資本回報、股票回購前景以及未來展望。



根據彭博彙編的預測數據，預料滙豐上季稅前利潤為97億美元，較上年同期成長53%。彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）指出，利率走高、貸款需求維持韌性以及資產品質改善，並有望抵銷來自抵押貸款業務及跨境財富管理限制措施所帶來的初步壓力。

上周五股價創新高

滙豐的大部分收益來自亞洲，受近期市場板塊輪動影響，資金從此前表現強勁的科技股流向在港上市的金融股，滙豐股價於上周五（31日）創下歷史新高。該股今年以來已上漲超過37%，不僅在恒生指數的細分行業指數中表現最佳，也是該市整體基準指數中漲幅最大的股票之一。

彭博產業研究分析師Tomasz Noetzel和Lento Tang在近期的一份報告中寫道：「滙豐第一季的強勁勢頭很可能延續到了第二季度；期內香港銀行同業拆息（Hibor）上升了20至30個基點，這為5月份上調銀行業務淨利息收入（至約460億美元）提供了支撐。」

自艾橋智於2024年9月出任行政總裁以來，該行一直在推動大規模重整計劃，包括透過關閉、合併及出售多項業務，致力於簡化銀行營運並降低成本。

自24年9月起進行多項重組

摩根大通的分析師預計，滙豐第二季的獲利成長將主要得益於淨利息收入的增加及營運槓桿的改善。他們預測營收將年增約6%，主要驅動力是銀行業務淨利息收入約8%的成長。

根據彭博彙編的數據，滙豐的預估市賬率（P/B ratio）在上周五升至1.89倍，創下2007年末以來的最高水平，且超過了過去十年平均值的兩倍。

滙豐行政總裁艾橋智。

這種高估值意味著市場對業績不如預期的容忍度降低，同時也促使市場更加關注股票回購的前景。綜合賣方分析師的目標價來看，該股預計在未來12個月內將下跌3.8%。

彭博產業研究（BI）的分析師指出：「第二季強勁的獲利能力和內生資本產生能力，意味著滙豐很可能會重啟股票回購。」

財富管理業務將是另一個焦點。投資者將密切關注滙豐的業績報告，以尋找有關內地打擊非法跨境交易行動所帶來影響的線索。內地於5月下旬發起了這項前所未有的行動，旨在遏制資本外流。

摩根大通分析師（包括Katherine Lei）在報告中寫道，渠道調查顯示，迄今為止，滙豐動對淨新增資金流和財富管理費用的影響尚不明顯；不過，在監管部門發布進一步指引之前，其長期影響仍不明朗。