兩蚊機票不是夢！香港快運飛行套票升級回歸　航點、玩法一文看清

在香港「兩蚊」可以買到甚麼？搭「叮叮」都不夠，但現在竟然可以買到一趟飛行旅程！香港快運於今年初推出即掀起全城秒搶的「香港快運飛行套票」，今日帶著「神級」玩法強勢回歸！



據介紹，今次套票大玩破格優惠，除咗以低至448元入手兩套「經濟飛」來回機票外，只需加2元，就可以將兩個Trip直接升級做3個！預訂日期為2026年8月4日上午10:00至2026年8月10日晚上11:45。旅遊日期為 2026年8月25日至2027年6月30日 （各航點或有所不同）。



No.10 福岡塔：是為了迎接1989年「亞洲太平洋博覽會」所建造的地標塔，塔高234公尺。（fukuokatower_official@Instagram）

快運表示，今次飛行套票覆蓋全亞洲多個熱門航點，兩套「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）來回機票低至448元；若然想帶個大篋，兩套「隨心飛」（包括一件隨身物品及20公斤寄艙行李）來回機票亦只需648元起。

此外，今次首創的「第三程」預訂時只需加2元，即可額外換購一套組別4航點（如高雄、沖繩、清邁等）的「輕便飛」（包括一件隨身物品）來回機票。

不過，快運指，每張飛行套票只適用同一旅客預訂及由香港出發的來回機票，優惠票價不適用於單程機票，票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。「改票易」不適用於香港快運飛行套票。

預訂步驟攻略：

選擇旅客人數、選擇2程或3程套票、組別及航點、來回／多城市行程（多城市行程只適用於揀選同一地區中的航點）、出發／回程日期。

選擇各航段的航班時間（組別1／2／3將提供「經濟飛」／「隨心飛」票價種類、組別4將提供「輕便飛」票價種類）。

填寫旅客資料，並確保與其旅遊證件資料完全一致。

按各段旅程需要加購附加服務（如選位、行李、保險、餐點等）。

以信用卡／支付寶／微信支付完成付款；付款成功後將收到訂單確認電郵。

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