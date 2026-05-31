遊日注意｜颱風「薔薇」6.1襲沖繩　香港快運未來兩日6航班停航

今年第6號颱風薔薇（Jangmi，韓國提供名稱，即一種玫瑰）預計將在周一至周二（6月1至2日）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在周三（6月3日）吹向九州、四國與近畿地區。預料沖繩屆時將出現惡劣天氣，海面或出現巨浪以及遭遇警報級大雨。



香港快運（HK Express）指，6月1日及2日將分別有4班及2班往返香港及沖繩的航班會取消。香港航空則指，預料6月1日往返沖繩及6月3日往返大阪之航班可能延誤或取消。



颱風薔薇預計將在周一至周二（6月1至2日）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在周三（6月3日）吹向九州、四國與近畿地區。（天文台圖片）

颱風薔薇預計將在周一至周二（6月1至2日）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在周三（6月3日）吹向九州、四國與近畿地區。（日本氣象廳圖片）

料6.3掠過關西及關東

天文台表示，今早10時，颱風薔薇集結在沖繩島以南約570公里；中心附近最高持續風速每小時為120公里，預料向北或西北偏北移動，時速約14公里，移向琉球群島一帶。

按照天文台最新熱帶氣旋移動路徑預測，薔薇6月1日吹襲日本沖繩，中心附近最高持續風速每小時140公里，6月2日逼近日本九州南岸，中心附近最高持續風速每小時130公里。其後6月3日，薔薇將掠過關西及關東，預料大阪、東京等地都受到影響。其後預計減弱為強烈熱帶風暴，再次回到太平洋。

颱風薔薇預計將在周一至周二（6月1至2日）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在周三（6月3日）吹向九州、四國與近畿地區。（天文台圖片）

颱風薔薇預計將在周一至周二（6月1至2日）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在周三（6月3日）吹向九州、四國與近畿地區。（中國中央氣象台圖片）

香港快運往返香港及沖繩6航班停航

香港快運（HK Express）指，6月1日往返香港及沖繩的UO844、UO845、UO824及UO825航班將會取消。原定於2026年6月2日出發的UO842及UO843航班亦將會取消。

香港航空：6月3日往返大阪或延誤、取消

香港航空則指，正密切監察薔薇對航班運作的潛在影響。目前航班運作正常，但預料6月1日往返沖繩及6月3日往返大阪之航班可能受到延誤或取消。