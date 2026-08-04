內地收緊資金外流　滙豐恒生照吸64萬新客　另獅王將推穩定幣

對於近期內地收緊資金流出管制，滙豐（0005）行政總裁艾橋智表示，本身在營運合法合規方面有高度標準，在全球開戶方面也有健全程序，包括香港市場。滙豐歡迎監管方面更為清晰，其實從5到7月情況來看，開戶情況並沒有受到影響。滙豐已完成恒生銀行私有化，兩家銀行在今年上半年新開戶客戶數目達64萬，按年增6%。



滙豐恒生兩個品牌 上半年香港新客數目達64萬

艾橋智在媒體電話業績會上表示，事實上，中港官員也都有繼續推動香港作為領先的國際金融中心，作為內地與世界的超級聯繫人，人民幣跨境及互聯互通機制方面，也繼續給予支持，令香港能夠保持領先跨境財富管理中心地位。

今年上半年，滙豐獲香港金管局授予穩定幣發⾏⼈牌照，成為新監管架構下⾸批獲准發⾏穩定幣的銀⾏之⼀。艾橋智表示，計劃於下半年發⾏⾸批穩定幣。

同時，滙豐也將代幣化存款服務拓展⾄美國及阿聯酋，讓這項始於亞洲的服務推廣⾄國際網絡中的六個市場。藉此客⼾能夠全天候24⼩時無縫地 即時跨境調動資⾦。這兩個項⽬涉及的科技各有不同，卻體現了同⼀個原則，即識別真正需要，展現實⽤價值，並將⾏之有效的⽅案推⽽廣之。