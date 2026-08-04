滙豐次季稅前賺101億美元　派息10美仙　重啟回購涉10億美元

滙豐控股（0005）公布今年第二季業績，期內列帳基準稅前盈利錄得101億美元，按年升60%，好過市場預期。綜合大行預測，列帳基準除稅前按年增50.3%至95.08億美元。每股派息10美仙。上半年來看，除稅前利潤為195億美元，按年增幅為23%。



滙豐同時宣布再回購最多10億美元股份，為私有化恒生銀行並暫停回購三季後首次。

私有化恒生銀行後首次啟動回購

第二季收入按年增加26億美元⾄191億美元，當中包括須予注意項⽬的按年有利影響淨額13億美元。增幅亦反映銀⾏業務淨利息收益增加，以及國際財富管理及卓越理財業務分部和香港業務分部旗下的財富管理業務費⽤及其他收益在客⼾活動增加的⽀持下強勁增⻑。債務及股票市場業務，以及企業及機構理財業務旗下批發交易銀⾏業務的收入錄得增⻑。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項⽬之收入增加13億美元⾄190億美元。

期內預期信貸損失為11億美元，與2025年第⼆季持平。2026年第⼆季的提撥主要包括第三級提撥，當中包括與香港商業房地產⾏業相關的準備2億美元。2025年第⼆季的預期信貸損失提撥包括與香港商業房地產⾏業相關的準備4億美元。

期內營業⽀出為87億美元，按年減少2億美元，減幅為2%，反映重組架構成本下降及集團簡化組織架構帶來的降低成本效益，以及分階段計算與表現掛鈎之應計酬勞，但部分減幅因科技⽅⾯的計劃開⽀及投資增加、通脹效應，以及貨幣換算差額錄得不利影響1億美元⽽抵銷。