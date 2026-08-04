滙豐績後股價破頂見169元　管理層暗示每季進行回購　維持派息50%

滙豐控股（0005）公布今年第二季業績，期內列帳基準稅前盈利錄得101億美元，按年升60%，好過市場預期。綜合大行預測，列帳基準除稅前按年增50.3%至95.08億美元。每股派息10美仙。滙豐同時宣布再回購最多10億美元股份，為私有化恒生銀行並暫停回購三季後首次。



滙豐管理層表示，股份回購為定期每季動作，視乎資本、派息及有機增長等情況，而這也是在私有化恒生前的做法，而預計將在下個季度繼續視乎情況而推動。

私有化恒生後首次重啟回購

公布業績後，滙豐股價在午後曾高見169.7元，再創新高，最新報168.8元，升0.36%，成交額為39.87億元。

滙豐管理層在媒體電話業績會上表示，股份回購為定期每季動作，視乎資本、派息及有機增長等情況，而股份回購會繼續為優先分派回報的方式，而這也是在私有化恒生前的做法，而預計將在下個季度繼續視乎情況而推動。

派息方面，2026、2027及2028年的股息派付比率⽬標基準維持在50%，⽬標基準派付比率乃按每股盈利（不計及重⼤須予注意項⽬及相關影響） 的百分比計算。

有信心能夠達成業績目標 有形股本回報率達17%

滙豐表示，依然有信⼼能夠達成2026年2⽉訂立的⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼。滙豐將繼續以2026⾄2028年收入按年增⻑為⽬標，⼒求2028年的收入較2027年增⻑5%，不計及須予注意項⽬並按固定匯率基準計算。

⽬前預計2026年的銀⾏業務淨利息收益最少達到460億美元，反映利率前景持續利好，但同時深明前景仍存在波動及不確定性。滙豐原先訂立的銀⾏業務淨利息收益指引是於2026年達到約460億美元。

利率前景持續利好 今年淨利息收益料最少達460億美元

滙豐繼續預計，2026年預期信貸損失準備佔客⼾貸款總額平均值的百分比約為45個基點（計及持作出售⽤途貸款結欠），反映前景的不確定性持續。中期⽽⾔，將有關百分比維持在30⾄40個基點的規劃範圍。

滙豐並繼續按計劃將2026年目標基準營業⽀出的按年增幅維持在約1%。如業務表現持續強勁，可能考慮發放額外的與表現掛鈎酬勞，因⽽使2026年目標基準成本增⻑稍微上升。⽬標基準營業⽀出在計量⽅⾯不計及須予注意項⽬，但會計及已公布策略重組計劃之相關簡化組織架構 措施產⽣的成本節約影響。

滙豐並擬繼續將普通股權⼀級資本比率的中期⽬標範圍維持在14%至14.5%之間。