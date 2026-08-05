半島酒店母企大酒店（0045）公佈截至2026年6月30日止中期業績，期內集團轉虧為盈，股東應佔盈利為2,300萬元，去年同期則錄得虧損2.89億元。綜合收入按年增長20%至39.29億元，利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利（EBITDA）同樣上升20%至7.70億元。不派中期息。



該集團同時公佈，對未來業績感樂觀，踏入下半年業務發展更見動力，董事局已批准香港半島酒店及東京半島酒店進行翻新工程，預算總投資額約為21億元。



大中華地區客房收入大升29%

集團主席米高嘉道理在業績報告中指出，業績顯著改善主要受惠於大中華地區及美國的酒店業務表現強勁，加上歐洲兩間新酒店物業持續提升營運表現，以及集團實施嚴謹的成本控制措施。期內，香港半島酒店所處的大中華地區平均可出租客房收入按年大幅增長29%，美國市場亦錄得16%的升幅。

大酒店中期扭虧賺2300萬，將豪擲21億翻新香港、東京半島酒店。（半島酒店集團）

上半年酒店收入增一成

酒店分部是集團上半年業績改善的主要動力，收入按年增加10%至31.16億元，EBITDA則上升24%至5.79億元。商用物業分部方面，收入按年增長7%至4.86億元。淺水灣影灣園住宅出租率維持於97%的高水平，商場業務亦受惠於奢華品牌消費客流回升。惟香港辦公室租務市場仍然充滿挑戰。

山頂纜車、零售及其他業務分部收入按年輕微上升2%至3.49億元，主要受惠於審慎的成本管理及部分營運業務貢獻增加。

大酒店表示，對未來業績感樂觀，踏入下半年業務發展更見動力。（鄭嘉惠攝）

將啟動香港、東京半島酒店翻新工程

集團表示，對未來業績感樂觀，踏入下半年業務發展更見動力，董事局已批准香港半島酒店及東京半島酒店進行翻新工程，預算總投資額約為21億元。集團認為，這項資本開支計劃足證對旗下物業組合長遠價值的堅定信心。

於2026年6月30日，集團股東應佔淨資產為363.09億元，每股淨資產21.78元，經調整每股淨資產26.09元。淨對外債務與資產總值比率為22%，維持平穩。集團尚未提取信貸額為19億元，連同現金及銀行結餘9.51億元，可用資金總額為28億元。

歐洲市場平均可出租客房收入8606元

集團同時公佈2026年次季度未經審核營運數據，大中華地區次季平均可出租客房收入達3,108元，按年升27%，惟增速較首季的31%按年增幅略有放緩。美國市場次季平均可出租客房收入為6,189元，按年升14%，首季則升18%。歐洲市場為8,606元，按年升10%，增速亦低於首季的13%。

值得留意的是，亞洲（不包括大中華地區）次季平均可出租客房收入為2,569元，按年下跌9%，扭轉首季增長11%的勢頭。集團此前在中期業績中解釋，東京半島酒店去年創下極高數據基準，今年收入已回復正常水平，惟區內其他物業表現有所改進，足以抵銷部分影響。

上半年集團辦公大樓表現持續受壓，次季每平方呎每月租金為67元，按年跌9%，出租率僅64%。（洪戩昊攝）

次季商場租金錄雙位數升幅 辦公室出租率急跌

出租物業方面，次季住宅物業平均每平方呎每月租金為46元，按年升2%，出租率維持97%的高水平。零售商場租金為146元，按年大升12%，出租率達90%。

然而，辦公大樓表現持續受壓，次季每平方呎每月租金為67元，按年跌9%，出租率僅64%，較去年同期的82%大跌18個百分點，反映香港辦公室租務市場競爭仍然激烈。