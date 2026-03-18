半島酒店母企大酒店：將傾向以合作形式拓展　考慮僅取酒店管理權

大酒店（0045）去年轉虧為盈，行政總裁胡偉成於記者會上表示，未來10年的發展策略以提升營運效率及改善財務表現為核心目標，未來將傾向以合作形式拓展酒店及度假村業務，而非以全資擁有的方式進行。



胡偉成表示，目前僅持有美國比華利山酒店及巴黎酒店各20%股權，此類模式並非首次採用，亦未有計劃出售現有酒店的持股。未來會更多地推進合資擁有和酒店管理的業務，有可能成為少數權益業主，以加速擴充。至於未來會否僅以管理合約模式營運新項目，他表示仍在考慮中，暫未有最終決定。

談及中東局勢對業務的影響，胡偉成稱現階段難以評估具體影響，暫時不打算重啟緬甸仰光項目，集團將密切監察事態發展，有信心將影響減到最低。

他補充，目前集團業務分布為美國佔25%，歐洲、中東及非洲合共25%，其餘來自亞太區。根據集團的10年發展藍圖，目標是到2035年，實現美國、歐洲中東非洲、亞太區三大區域各佔三分之一業務比例。

今年翻新香港、東京、巴黎酒店

集團財務總裁 Keith Robertson 表示，集團每年將相當於總收入4%的資金用於資本開支，今年有關開支將集中投放於香港、東京及巴黎酒店的翻新工程，以提升資產價值。

至於派息政策，Keith Robertson 強調集團採取可持續的派息方針，會綜合考慮穩定收入及融資成本等因素，最終由董事會決定派息安排。