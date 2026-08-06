太古上半年基本溢利增43%　A股派息1.5元　對港首個5年規劃感鼓舞

太古（A股 0019）（B股 0087）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增加731%至67.69億元，基本溢利為78.43億元，增幅為43%，經常性基本溢利為69.69億元，按年增加48%。



公司指出，A股每股派息1.5元，B股派息30仙，分別增加15%。

太古廣場六座。（模擬圖）

太地上半年基本溢利增11%

公司指出，上半年應佔旗下太古地產（1972）基本溢利為40.82億元，按年增加11.5%，業績改善主要由住宅買賣溢利帶動，尤其是完成出售香港深水灣道6號所帶來的溢利。此增幅部分被出售資產收益較去年同期減少所抵銷。

公司又指出，在香港，零售市場在出境旅遊的趨勢下仍繼續呈現正面動力。儘管空置率高企及新增供應帶來挑戰，太古地產辦公樓組合的租用率仍維持高水平，現有租戶擴張帶動租務活動增加。

至於飲料部門方面，太古可口可樂上半年應佔溢利為8.46億元，按年增加5.4%。受惠於消費者需求增強和持續投資於電子商貿等新興經銷渠道，中國內地業績顯著改善。台灣及香港的銷售增長均表現良好。

2024年8月7日，香港國際機場，圖為國泰航空（Cathay Pacific）的標誌。（Reuters）

對香港首個五年規劃感鼓舞

航空部門方面，港機集團於上半年錄得應佔溢利6.53億元，按年增加9%；另應佔旗下國泰（0293）的溢利增加至28.26億元，按年增加72%。

太古指出今年上半年業務表現理想。消費情緒持續回升，而隨着此趨勢持續，我們預期營商環境在本年餘下時間將進一步改善。相信於核心市場作長遠投資的策略是正確方向。太古亦對於香港首個五年規劃感到鼓舞，該規劃將為香港未來經濟和社會發展提供清晰的策略方向。

公司又指出，1,000億元投資計劃進展理想，約70%資金已承諾投放，其中計劃投放到中國內地的資金已投入逾90%。在香港，公司繼續投資及優化太古坊及太古廣場兩大旗艦項目。香港零售物業組合銷售表現強勁，旗下所有商場維持百分之百出租率。

中國內地零售物業組合表現優於市場，升級的零售體驗、嶄新品牌概念及積極優化商戶組合，成功令人流及零售銷售額均錄得增長。

公司又指出，住宅買賣物業為中期業績帶來強勁貢獻。香港及上海銷售勢頭持續強勁，反映市場需求穩健，以及公司各主要項目持續取得進展。香港辦公樓物業組合表現堅穩，出租率保持於高水平。受資本市場氣氛改善及企業持續追求優質辦公樓的趨勢帶動，近月租賃活動漸趨活躍。