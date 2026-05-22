舊樓強拍｜太古地產底價20.27億統一鰂魚涌舊樓業權　擬建甲廈

太古地產（1972）繼續擴充鰂魚涌商業王國。太古地產早於2022年入稟強拍的鰂魚涌海灣大廈及海傍大廈（部分），早前獲土地審裁處頒出售賣令，強拍底價為20.27億元。太古地產今日（22日）成功以底價20.27億元成功統一上述地段業權，擬建一幢甲級寫字樓。



擬重建一座甲級辦公樓

太古地產發言人回覆《香港01》表示，很高興透過強制拍賣成功投得位於鰂魚涌海灣街9-39號及糖廠街33-41號的物業。集團計劃將該地段重建為一座優質甲級辦公樓，亦有信心這個項目將進一步鞏固太古坊作為領先環球商業區的地位。

為配合集團「2050可持續發展策略」願景，太古地產將繼續於該區推動長遠社區營造策略，期待1,000億元投資計劃下，推進下一階段的可持續增長。

太古地產代表。

是次強拍個案包括於1962年落成的鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈，以及1961年落成的海灣街31至39號和糖廠街33至41號的海傍大廈，該兩項舊樓樓高同為9層。不過申請範圍則未有包括海灣街41及43號及糖廠街29及31號。

是次申請合共涉及8個地段，申請人太古地產本身持有每個地段的業權份數介乎80至100%。

鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈、海灣街31至39號和糖廠街33至41號海傍大廈。（網上圖片）

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