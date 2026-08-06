銀色債券2026｜許正宇稱4.25厘高於定存　中銀籲至少認購20手

政府今日（6日）公布將發行新一批銀色債券，目標發行500億元，最高發行額550億元，債券年期三年，每手債券本金1萬元，息率與本地通脹掛鉤，保證息率4.25厘，每六個月派息一次。60歲或以上的香港居民在8月21日起可以認講銀債，9月4日下午2時截止認講，每人最高分配金額將會維持在100萬元。



保底息4.25厘 高於市場定存

財庫局局長許正宇表示，目前市場一年期定存息率約2至3厘，即使考慮美國可能再加息，市場已預期年內加息1至2次，兩年期債息約2.8至2.9厘，4.25厘的保底息「足以補充投資者對回報的要求」，另外，合資格認購人數大約247萬。

許正宇指出，4.25厘的保底息「足以補充投資者對回報的要求」。（湯致遠攝）

金管局副總裁陳維民表示，政府年初計劃總發行量1,600億元的債券，包括機構、零售債券，機構投資者對政府債券非常有興趣，為取得適當平衡，因此此次銀債佔佔總發行額三分之一。

被問及發債所得資金用途，許正宇指款項將撥入基本工程儲備基金，用於合資格的基建項目，包括港口、公路、新市鎮、水務、渠務等。發展局首席助理秘書長馮耀文補充，過去一兩年資金主要用於北部都會區及新界新發展區的土地平整、道路及排水工程。

料逾30萬人申請 中銀籲至少認購20手

黃子計預期美國聯儲局將於9月議息會議上再加息0.25厘。(湯致遠攝)

滙豐銀行香港資本市場及證券服務部黃子卓表示，預期美國聯儲局將於9月議息會議上再加息0.25厘，目前市場對息口預期已高度反映，在此背景下，銀債提供4.25厘的三年保證回報，且附有「100%本金隨時售回」的流動性安排，相對銀行定期存款及浮息票據，其鎖息優勢更為明顯。

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，過去多批銀債均有逾30萬人認購，且不斷有新客及「捧場客」，加上4.25厘保底息及靈活贖回機制，「今年很大機會超過30萬人申請」。他建議市民「量力而為」，若流動性許可，可考慮認購20至30手。