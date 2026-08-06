偏好「食息」的老友記機會又來了。政府推出第11批銀色債券，每手1萬元，保底息率為4.25厘，為歷來第二高。債券年期為3年，發行額初步為500億元，最終可增至550億元。以十手（10萬元）計，老友記3年累計穩袋12,750元。



政府又指出，新一批銀色債券將於8月21日上午9時起至9月4日下午2時認購接受合資格人士認購。

1967年或之前出生持有有效香港身份證市民，可透過配售銀行或指定證券經已提出一份申請，重複申請將不獲接納。按循環機制配發，每位投資者最多可獲配發100手。

利息方面，債券每6個月派息一次，息率按浮息（與通脹掛鈎的部分）與定息（4.25厘）中較高者計算。換言之，保底息率為4.25厘。

翻查資料顯示，於2023年發行的銀色債券，保底息為5厘，屬歷來最高。而新一批銀色債券保底息屬歷來第二高。

以下為新一批銀色貸券產品及認購要求﹕

認購資格：1967年或以前出生

今次銀債的申請資格為1967年或之前出生、並持有有效香港身份證的市民。

認購期及配發安排

認購期由2026年8月21日（星期五）上午9時開始，至2026年9月4日（星期五）下午2時結束。債券將於2026年9月15日（星期二）發行。

配發機制方面，政府將按循環機制進行配發，每位投資者最多可獲配發100手。銀債不設二手市場，亦不會在任何證券交易所上市。投資者如有需要可隨時按原價向政府售回債券。

銀色債券只供60歲或以上長者申請，每手1萬元。（資料圖片）

不設二手市場

參考去年發行情況，政府去年發行第10批銀色債券，合共獲37.18萬份申請，認購額為982.27億元，最終發行額為550億元，每位認購人士最多可獲分派17手。

銀色債券由香港特區政府於2016年首次推出，對象為合資格長者投資者。銀債一般為3年期，每半年派息一次，息率與本港通脹表現掛鈎，同時設有保證息率，投資者最終可獲較高者作為派息基準。

由於屬政府發行產品，到期時可獲全數償還本金，加上具備穩定現金流，一直被視為較低風險的收息工具。

與一般債券不同，銀色債券並無二手市場買賣安排。不過，持有人如在到期前需要套現，可向政府申請提早贖回，並按原價取回本金及應計利息。