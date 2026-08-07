屢發AI末世論　Anthropic上市前夕　傳要CEO轉口風免嚇壞市場

美國人工智能（AI）企業Anthropic早前傳出計劃於年內登陸美國股市，不過行政總裁Dario Amodei屢次警告AI可能威脅人類及衝擊就業，開始引起部分投資者不滿。《The Information》引述一名曾與Anthropic會面的基金經理稱，希望Dario Amodei「不要再嚇怕所有人」，憂慮其言論影響公司向公開市場投資者推介。



報道指，部分現有投資者私下抱怨，Dario Amodei主張加強AI監管，可能損害Anthropic及科技業利益，但股東難以左右他的決定。一名主要投資者形容，Dario Amodei「更像宗教領袖，而不是行政總裁」。

Anthropic行政總裁Dario Amodei。（Getty）

董事曾建議加強公關工作被拒

Anthropic今年初與投資者及顧問開會時，有董事建議公司仿效微軟及Meta等科技企業，在業務高速增長後加強公關，宣傳AI在藥物研發等領域的正面用途。

知情人士稱，Dario Amodei拒絕有關建議，認為AI帶來的風險涉及人類存亡，不能沿用過往科技公司的宣傳方式。Anthropic其後在世界盃期間推出電視廣告，以墓碑等陰暗畫面開場，強調社會需要正視AI帶來的艱難問題。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

Dario Amodei近年主張為AI建立更多監管，並警告開源模型可能帶來安全風險。其立場引起部分矽谷投資者及科技企業高層批評，認為Anthropic試圖透過監管限制競爭對手。

風險投資者Bill Gurley形容，Anthropic的做法是他見過最進取的「監管俘虜」，即企業推動有利自身、但可能阻礙其他公司的規則。由Anthropic支持的政治組織負責人Brad Carson則反駁，批評者是妒忌公司取得的成績。

Dario Amodei亦曾因拒絕讓Claude用於所有合法軍事用途，與美國國防部發生衝突。部分Anthropic投資者其後嘗試協助雙方降溫，反映公司的安全立場已可能影響政府合約及商業關係。

報道指，Dario Amodei主要透過長篇文章及內部Slack訊息帶領公司，親自參與自研芯片及取得數據中心等重大決策；薪酬、重組及大部分日常管理，則交由胞妹兼公司總裁Daniela Amodei負責。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

他的核心顧問圈主要包括Daniela、其餘共同創辦人及妻子Camilla Clark。這種集中決策方式在Anthropic內部建立強烈使命感及員工忠誠，但亦令外部投資者難以影響公司。

Anthropic員工把Dario Amodei每月兩次主持的全體會議稱為「Dario's Vision Quests」。他會在會上以長篇文件討論人工智能、政治、戰爭及社會，而非只交代公司業務及產品。

企業家兼投資者Eric Ries表示，Anthropic需要持續投入巨額資金購買芯片及數據中心，公司必須維持投資者支持。一旦上市後股價下跌，Dario Amodei以安全使命為先的領導方式，可能與股東對收入、成本及投資回報的要求發生衝突。

每月主持全體會議兩次

Anthropic近年亦開始因應競爭作出妥協。公司年初修改「負責任擴展政策」，不再承諾在安全措施未準備好時必定停止推出模型。公司高層解釋，若競爭對手繼續加快發展，Anthropic難以單方面作出限制。

報道稱，Anthropic預計最快9月進行首次公開招股。Dario Amodei在上市前與大型基金經理會面時，既要說服市場相信公司的增長前景，亦要解答其安全立場會否限制業務及影響盈利。