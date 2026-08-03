24歲AI股神3500億基金婚禮前爆倉　未婚妻是Anthropic總裁幕僚長

前Open AI研究員，年僅24歲的矽谷AI奇才Leopold Aschenbrenner，在他即將踏入加州奢華婚禮的前幾天，親眼目睹自己管理的450億美元（約3500億港元）對沖基金轟然崩塌。Leopold Aschenbrenner是專注於AI主題對沖基金「情境感知」（Situational Awareness）的創辦人。他7月底正在卡梅爾海為自己的婚禮做最後的準備，而就在此時，他的基金經歷「爆倉」，最終要將把全部公開市場持倉，約160億美元（約1,248億港元）的股票，通過一筆交易，整包賣給了對手盤。



弔詭的是，Leopold Aschenbrenner並沒有徹底「輸光」手上的投資，旗下基金仍有約100億美元（約780億港元）資產，其中包括AI企業Anthropic 約值50億美元（約390億港元）的股權，而他的未婚妻Avital Balwit正正就是Anthropic行政總裁Dario Amodei的幕僚長。



綜合美媒報道，生於德國和總喜歡身穿高領毛衣的Leopold Aschenbrenner，透過大量買入AI主題股票和持有Anthropic的大量股權，在基金成立2年，積累了高達450億美元（約3500億港元）的投資組合。

據《華爾街日報》報道，隨着其投資組合在7月的暴跌，Aschenbrenner緊急止蝕，他向部份全球最大規模的對沖基金尋求幫助，並將價值160億美元（約1,248億港元﹚的持股出售給了著名對衝基金經理格里芬（Ken Griffin）的城堡投資集團（Citadel）。

在7月30日致投資者的一封信中，Aschenbrenner表示，他已出售了部分公開持有的股票投資組合，並承諾將專注於風險管理，「以確保未來更高的抗風險能力」。

儘管經歷了大幅拋售，他的公司目前管理的投資組合價值仍超過100億美元（約780億港元）。

Aschenbrenner的迅速崛起幾乎與他近期的隕落一樣引人注目。

Aschenbrenner自小就精於數學，小時候就「跳級」，15歲就入讀美國哥倫比亞大學，19歲從哥大畢業，主修數學、統計和經濟。

之後，Aschenbrenner曾在Sam Bankman-Fried的FTX公司任職。他後來於2023年加入OpenAI，參與一個負責監督AI超級智能的團隊。

大約一年後，他因涉嫌向Anthropic公司一位高層的丈夫洩露敏感資訊而被解僱。

這次挫折並沒有阻礙他在矽谷的強勢崛起。

Aschenbrenner其後發表了一篇長達165頁的論文《情境感知：未來十年》（Situational Awareness: The Decade Ahead），一躍成為AI領域的明星人物。這篇論文贏得包括伊萬卡（Ivanka Trump）在內的眾多名人的讚譽，被譽為要了解AI領域的必讀著作，並協助他的公司吸引了大量財力雄厚的投資者。

Aschenbrenner創辦的《情境感知》基金專注於有關通用人工智能（artificial general intelligence ）的投資，並獲得包括Stripe聯合創辦人Patrick Collison與John Collison、Nat Friedman及Daniel Gross等科技巨頭的大力支持。

Aschenbrenner被譽為「AI界的諾查丹瑪斯」（Nostradamus of AI），他與未婚妻Avital Balwit 在FTX公司共事期間相識。Avital Balwit目前擔任Anthropic行政總裁的幕僚長。

如今，Aschenbrenner並未能好好享受新婚的喜悅，而是要努力重建過去數年極累得來不易的個人聲望。