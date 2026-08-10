宇樹科技今起申購：買不到的人　正在港股找「含宇量」最高影子股

A股「人形機器人第一股」宇樹科技（688836.SH）今日正式開啟科創板申購，發行價150.80元/股，發行市值達609.9億元人民幣。由於A股打新中籤率有限，不少投資者將目光轉向港股，尋找「含宇量」最高的標的。

在此背景下，作為宇樹科技的重要戰略投資者，首程控股（0697）有望成為市場關注的焦點。公開資料顯示，首程控股通過旗下管理的北京機器人產業發展投資基金，在宇樹科技發行前持股約3.8262%，是目前已知持股比例最高的港股上市公司。

更值得關注的是首程控股估值邏輯的重構。公司早已不是傳統意義上的停車場運營商，而是通過「投資+產業+應用」模式深度卡位物理AI賽道。截至2025年末，其在泛機器人產業鏈累計投資超20億元，覆蓋宇樹科技、銀河通用、星海圖等20餘家企業，投資組合估值增長約4倍，賬面浮盈超80億元。日前，公司又聯合多方發起設立北京市前沿科創新興未來產業股權投資基金中心（有限合夥），持續加碼物理AI。

隨着宇樹科技IPO進入申購倒計時，首程控股正迎來「價值兑現+持續孵化」的估值重塑窗口。對於無緣A股打新的投資者而言，這隻港股「含宇量」第一股，或許是分享人形機器人產業紅利的另一條路徑。