宇樹科技去年人形機械人出貨量超5500台居全球第一　銷量保持領先

8月7日，宇樹科技舉行首次公開發行股票（IPO）並在科創板上市的網上投資者交流會。宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興在會上表示，在全球範圍，宇樹科技率先實現高性能四足機械人的公開銷售及行業落地，高性能通用人形機械人、四足機械人近年來全球銷量保持領先。王興興透露，2025年度，公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。



王興興透露，2025年度，公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。（上海證券報）

綜合內媒《上海證券報》、《第一財經》等報道，王興興在7日的路演現場表示，自成立以來，宇樹科技始終專注於高性能通用人形機械人、四足機械人、機械人組件及具身智能模型的研發、生產和銷售業務。

王興興介紹，在全球範圍，宇樹科技率先實現高性能四足機械人的公開銷售及行業落地，高性能通用人形機械人、四足機械人近年來全球銷量保持領先。公司機械人產品被國內外眾多知名高校及科研機構、科技企業、全球開發者廣泛使用，佔據全球市場的主要份額。

王興興透露，2025年度，公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。（上海證券報）

王興興進一步表示，自2023年推出首款人形機械人H1及2024年推出中型人形機械人G1以來，公司人形機械人的銷量實現快速增長。2025年度，公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。

據公開數據顯示，2023年至2025年，宇樹科技的四足機械人銷量合計超3.3萬台，奠定了公司在全球四足機械人市場的優勢地位。

王興興透露，2025年度，公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。（上海證券報）

談及未來發展，王興興指出，當下具身智能行業整體仍處在發展早期，設備適配陌生環境的泛化能力仍需要全行業從業者攜手共同提升。宇樹科技將持續攻堅具身大模型、場景數據採集與分析、強化學習、具身本體模型以及核心零部件自研等軟硬件關鍵技術。「本次登陸資本市場，是宇樹科技全新的起點。未來，我們將持續深耕通用具身智能機械人核心技術研發與產業落地，讓智能機械人更早、更好地為全社會服務。」

中國機械人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面。

8月6日，宇樹科技公布了本次IPO發行價格每股150.80元（人民幣，下同）。本次IPO採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行，擬公開發行新股4044.64萬股，占發行後總股本的10%，預計募集資金總額約60.99億元。