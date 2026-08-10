A股上市首日飆4倍、「中國版英偉達」　摩爾線程擬來港掛牌｜新股

人工智能晶片設計商摩爾線程表示，計畫在「適當的時機」在香港上市，此前其股價自去年在上海上市以來已飆升超過420%。



半年營收飆1.47倍

《彭博》報道指出，根據這家總部位於北京的公司周日公告稱，此舉旨在深化其國際化戰略佈局，並吸引優秀的研發與管理人才。摩爾線程發布半年報顯示，該公司上半年淨虧損1160萬元人民幣（合172萬美元），低於去年同期的2.709億元。該公司上半年營收飆升147%，達到17.4億元人民幣。

「公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市，」摩爾線程公告表示。

人工智能晶片設計商摩爾線程表示，計畫在「適當的時機」在香港上市，

A股上市首日飆4倍

去年底，摩爾線程開啟了一波中國人工智能相關公司上市熱潮，其IPO融資80億元元人民幣，認購火爆。該公司股票在上海上市首日飆升425%，創下自2019年中國資本市場改革以來大型公司IPO首日漲幅紀錄。摩爾線程的成功上市為後續的IPO浪潮鋪平了道路，最終以記憶晶片製造商長鑫科技上個月完成66億元人民幣IPO達到頂峰，這是中國內地歷史上第二大IPO，該公司隨後成為中國最大的上市公司。

報道指出，今年，人工智能供應鏈中的中國企業也推動了香港的併購熱潮。到2026年，香港首次公開募股（IPO）已籌集超過420億美元，為六年來的最高點。中際旭創是一家為數據中心提供關鍵的光通信模塊製造商，該公司上個月在香港籌集了68億美元，是香港七年以來的最大的首次公開募股之一。

在英偉達被迫退出內地市場後，摩爾線程與寒武紀科技和華為一起，成為填補市場佔有率空白的有力競爭者。摩爾線程由輝達前高管張建中於2020年創立，最初以遊戲和視覺渲染用圖形晶片起家，之後轉向大型語言模型AI加速晶片。

公司股票在上海上市首日飆升425%。

創始人張建中曾在英偉達任職逾14年

摩爾線程的創始人兼董事長張建中在英偉達任職逾14年後，於2020年與幾位同樣來自輝達的資深GPU工程師共同創立了這家公司。成立初期，公司主要依賴圖形晶片業務獲得收入，這些晶片用於遊戲及其他應用中的視覺顯示，之後公司轉向專注於面向大語言模型推理與訓練的人工智能加速晶片。

招股說明書顯示，今年上半年摩爾線程的營收約7億元，已超去年全年但仍陷虧損；管理層預計最早將於2027年實現合併報表盈利。與之相比，聚焦AI專用晶片的寒武紀上半年營收28.8億元，今年料錄得上市以來的首個全年淨利潤。

2023年，美國將摩爾線程列入「實體清單」，切斷了其獲取先進晶片製造設備和技術的渠道。摩爾在A股招股書中稱，已經調整供應鏈策略以應對地緣政治變化。