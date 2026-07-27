Shein首季業績曝光！　轉蝕近1億美元　收入僅增1.1%｜新股IPO

《彭博》報道，快時尚零售商希音（Shein）在計劃於香港上市前首次詳細披露財務狀況時，披露其盈利能力和收入增速均呈放緩態勢，這給其在今年最大規模首次公開募股（IPO）之一中可能獲得的估值帶來了更大壓力。



這家公司在今年前三個月錄得9,900萬美元虧損，而去年同期則實現3.95億美元盈利；收入僅增加1.1%至90.5億美元。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

首季經營性收入跌26%

根據香港交易所（0388）的一份文件，第一季度經營性收入下跌26%，儘管Shein表示該季度虧損是由於其可轉換可贖回優先股產生的3.28億美元公允價值損失所致。去年的利潤為20.6億美元，而2024年為33.7億美元。

這一成長勢頭的放緩可能會加劇投資者對Shein快速成長可持續性的擔憂，從而可能拉低該公司在備受期待的IPO中能獲得的估值。據《彭博》報導，該公司計劃最早於8月上市，並籌集約20億至30億美元，最終金額將取決於投資者的估值和反饋。

2024年12月14日，英國利物浦，中國快時尚電商平台Shein的公司標誌出現在一排服裝上。（Reuters）

Shein的披露是其香港上市流程的一部分。此前，該公司在經歷多年延遲，且未能成功在紐約和倫敦推進IPO後，終於獲得了香港上市批准。近年來，Shein僅向投資者提供了利潤和銷售的總體指引，導致投資者對其基本業績的了解有限。

該公司的投資方包括IDG資本、Mubadala Investment Co.、老虎環球管理有限公司和紅杉中國。據《彭博》此前報導，該公司曾向投資者表示其預計2025年銷售將實現中十位數百分點的成長。

紅杉中國及IDG資本為投資者

Shein最初成立於內地，現總部位於新加坡，通過提供由供應商直接發貨、價格低廉且緊跟潮流的服裝，打造了一個全球快時尚帝國。但其成長勢頭有所放緩，因美國關稅以及隨後爆發的中東戰爭導致原物料成本上升，最終迫使該公司提高了面向消費者的價格。