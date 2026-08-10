財經視野｜金價守4300美元上方　美就業數據疲弱驅散「息魔」陰霾

美國就業數據疲弱，削弱加息預期，利好金價表現。金價近期企穩於每盎司4,300美元上方，彭博報道指，投資者正在評估美國就業市場意外萎縮下市場對加息擔憂的緩解。



企穩50日移動均線之上

報道指出，金價周一因交易員獲利了結而小幅回落，但在上周飆升逾7%兼創1月下旬來最大周漲幅後，金價仍穩穩地維持在50日移動均線之上。周五公佈的數據顯示，美國雇主7月份意外減少就業崗位，而前兩個月的數據則被大幅下修。本周晚些時候將公佈的通膨數據將為聯儲會的利率路徑提供更多線索。

美國就業數據公佈後，彭博美元即期指數下跌0.4%，從而提振了以美元計價的大宗商品（如黃金）的價格。該報告導致市場對短期內加息的預期減弱，聯儲會決策者目前在如何遏制由中東持續數月戰爭所引發的通膨問題上的分歧日益加劇。借貸成本上升通常會對黃金構成不利因素，因為黃金本身不產生利息。

美國就業數據疲弱削弱加息預期，利好金價後市表現。（資料來源）

看漲押注增至逾6個月高

近幾周，金價已突破每盎司4,000美元關口。自6月因戰爭引發的暴跌導致金價進入熊市以來，逢低買盤正日益增強。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據，在截至8月4日的一周內，對沖基金和資金管理機構對黃金的看漲押注增至六個月多以來的最高水平。

報道又指，進一步提振金價的是，中國的黃金交易所交易基金（ETF）上周資金淨流入增加，創3月以來最長連續流入紀錄。周五公佈的數據顯示，中國央行也加大了黃金儲備的增持力度，7月份增持64萬盎司，標志著連續第21個月增持。

儘管近期有所上漲，但金價仍較2月下旬伊朗戰爭爆發前的水平低近五分之一。上周末，伊朗和阿曼仍未就重新開放霍爾木茲海峽達成最終協議，而德黑蘭支持的葉門胡塞武裝宣稱對紅海附近的一家沙烏地煉油廠發動了襲擊。油價上漲。

現貨黃金下跌0.5%，報每盎司4,318.80美元。