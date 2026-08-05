金價守4000美元關口 據報中國機構投資者大舉買 ETF資金淨流入
撰文：聯合新聞網
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黃金現貨價8月4日大致在平盤波動，目前報每盎司4,050美元（約31,765港元），穩居4,000美元（約31,373港元）之上。彭博資訊報道，近幾周中國機構投資人大舉買入黃金，金價跌勢得以遏制，守住每盎司4,000美元大關。
據彭博計算，截至8月3日為止，中國的黃金ETF連續14個交易日見到資金淨流入，創3月以來最長連續流入紀錄。之前中東戰爭引發金價持續回落，導致資金長期流出，如今資金連續流入，表明全球最大黃金市場的投資人情緒開始轉變。
華安基金分析師Steve Zhou稱，自金價跌至每盎司4,000美元附近以來，機構投資者興趣增強。他還表示，A股的下跌也促進了資金流入黃金ETF。
今年稍早，由於美伊戰爭加劇了通脹疑慮，並推高聯儲局（Fed）等央行的加息預期，對不孳息的黃金等貴金屬構成重大利空，金價已較歷史高點下跌逾四分之一。不過，金價月線在連四黑後，7月總算交出2月以來首次月線上漲的成績。
中國股市近期波動加劇，也讓投資人對其他資產類別產生興趣。隨著投資人對相對偏高的估值以及AI概念股過度擁擠更加提高警覺，引發科技股出現一波大跌。滬深300指數7月下跌近8%，結束了之前三個月的漲勢。
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華安基金的Zhou表示，科技股槓桿基金的活動加劇了市場波動，一些基金可能會轉而尋求更安全的新配置，因而讓黃金重新進入機構投資人的視野。
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