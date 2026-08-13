財經視野｜美國7月通脹符合預期　美聯儲9月決策添變數

美國7月CPI按年增長3.4%，為3月以來最小增幅，符合市場預期，前值為增長3.5%；按月增長0.1%，重回正增長區間，符合市場預期，前值為下降0.4%。

穆迪料通脹或已見頂

有分析認為，美國7月CPI按年增速從6月的3.5%降至3.4%，主要受汽油價格下跌推動。儘管由於與伊朗之間的緊張局勢，7月晚些時候加油站汽油價格大幅上漲，但整個7月汽油價格較6月水平仍下降了2.9%。

美國通脹在5月份達到峰值後，已連續第二個月放緩。穆迪認為如果伊朗戰爭沒有出現新的升級，通脹可能已經見頂，並可能在今年剩餘時間裏持續回落，到明年同期或將降至接近美聯儲2%的年度通脹目標。

通脹降温降低了市場對加息的預期，交易員略微降低9月份美聯儲加息的壓注，最新概率為45%，公布前為47%。而數據公布後，預測市場Polymarket的數據顯示，美聯儲9月加息的概率已跌至32%，為近一個月來最低值，而維持不變的概率跳漲至67%。

就業數據也關鍵

然而，儘管7月通脹數據降温可能進一步降低市場對加息的預期，但有分析認為這對消費者而言可能並不會帶來太大安慰，因為工資增長仍未跟上物價上漲速度。高昂的生活成本削弱了許多美國人對特朗普的看法，並可能影響共和黨在11月中期選舉中的表現。此次選舉將決定未來兩年美國國會的控制權。

不過，在9月會議前，美聯儲還有一個月的數據要看，下一個關鍵節點是傑克遜霍爾央行年會，但8月的非農就業報告才是重中之重。

值得一提，此次CPI報告發布前一周，美國公布了上月意外出現的就業崗位減少數據。