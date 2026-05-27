油價｜澳門補貼石油氣及汽油價格 經科局：實施首日情況理想
撰文：蕭通
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為應對近期全球油品價格波動，澳門政府推出的「石油氣及汽油價格補貼計劃」周二（26）開始實施，結合早前推出的柴油補貼，穩定民生所需。澳門經濟及科技發展局表示，補貼實施首日，整體情況理想。
石油氣及汽油補貼計劃為期兩個月。補貼對象為澳門石油氣及汽油使用者，購買時可在實付金額上獲得直接補貼，分別為石油氣每公斤2.55澳門元、汽油每公升1.5澳門元。
經科局表示，於計劃實施前夕，曾派員巡查21間油站及石油氣銷售場所，確保已完成相關準備工作。計劃實施首日，各銷售場所整體運作順暢。局方強調，政府將持續加強監察，如發現銷售情況存在不實情況等行為，將依法追究刑事責任。
籲市民錯峰入油及毋須囤積石油氣
此外，跨部門燃料監察小組提醒，現行法規對包括石油氣在內的易燃易爆品存儲量有上限規定，市民及商戶毋須囤積石油氣，政府已協調供應商保障穩定配送，市民及商戶按需訂氣即可。另外，小組亦呼籲公眾錯峰入油和訂氣，避免油站出現擠擁或大幅增加石油氣業界的配送壓力。
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