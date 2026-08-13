投行觀點｜騰訊績後遭削目標價　大摩重手由650元劈至550元

騰訊（0700）第二季績勝預期，經調整純利多賺9%，惟因資本開支大升下，自由現金流負138億元人民幣。該股半日收報444元，挫近4%。



摩根士丹利發表研報指，騰訊第二季業績大致符合預期，收入按年增長11%勝預期，主要受廣告業務帶動；非國際財務報告準則經營利潤按年升9.2%。騰訊核心業務基本面穩健，但因加大人工智能投資，預計2026年下半年至2027年盈利將大致持平，將目標價由650港元下調至550港元，維持「增持」評級。該行預期，騰訊AI投資將於下半年加快，主要集中於加速Hy(混元)模型開發(Hy4將於今年稍後推出)，以及透過WorkBuddy和CodeBuddy擴展生產力AI領域。

大摩認為，騰訊核心業務在中國網路行業中屬最強之一，具備持久競爭優勢，且微信、遊戲及廣告業務的AI賦能持續增強。雖然加大AI投資可能影響短期盈利，但長遠可創造可觀價值。騰訊現價對應2026年預測市盈率約13.1倍，處於歷史區間低位，該行目標價對應預測今年15.6倍市盈率。

高盛：加大AI資本開支或對短期盈利構成壓力

另外，高盛發表研報指，騰訊控股第二季業績大致符合預期，核心業務(廣告及國內遊戲)增長具韌性，惟集團加大人工智能資本開支，預期將對短期每股盈利構成壓力，決定將12個月目標價由700港元下調至670港元，維持「買入」評級。

該行指出，騰訊AI投資步伐較預期進取，集團優先將算力用於自身Hy模型訓練及應用，而非出租(AI雲端)，市場將之與美國網路同業(如Meta的投資周期)類比，短期情緒需待Hy模型、WorkBuddy、CodeBuddy及微信AI代理小微等項目取得更多進展才能好轉。該行上調2026至2028年資本開支預測至2100億、2450億及2470億元，原先為1510億、1650億及1740億元。

騰訊（0700）第二季績勝預期，經調整純利多賺9%，惟因資本開支大升下，自由現金流負138億元人民幣。