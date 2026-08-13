網紅「玻璃朱」踩入證券界！　轉行做盈立證券董事　曾涉酒駕案件

網紅「玻璃朱」朱庭萱（Bonnie）最新在社交平台公布，正式加盟盈立證券，並出任研究部董事。消息一出，隨即引起市場熱議。



網紅「玻璃朱」朱庭萱最新在社交平台公布，正式加盟盈立證券。（社交平台截圖）

朱庭萱在社交平台分享加盟消息後，盈立證券研究部執行董事黃德几隨即留言表示：「歡迎Bonnie加盟，我們又再做同事啦。」朱庭萱則回覆稱：「多謝你帶挈就真！全靠你介紹我去呢間咁好嘅公司，感恩！」

從兩人的互動可見，朱庭萱今次加入盈立證券，與黃德几的引薦有一定關係。畢竟朱庭萱是黃德几過去在金利豐證券的同事。黃德几於2025年底離開服務16年的金利豐，加盟盈立證券出任研究部執行董事。朱庭萱是次獲其引薦，可謂「前後腳」過檔。

朱庭萱今次加入盈立證券，與黃德几的引薦有一定關係。（陳嘉碧攝）

曾涉酒駕相關案件

現年約51歲的朱庭萱，外界對她的印象多是電視節目主持及KOL，過往較少涉及財經界新聞，其最廣為人知的事件，則是一宗交通意外案件。

她於2022年駕駛私家車時撞傷一名男子，其後承認不小心駕駛及體內酒精濃度相當可能超標下沒有提供呼氣樣本兩罪，被判處200小時社會服務令及罰款2,000元，並須停牌兩年。

不過，在朱庭萱的社交平台上，一篇2018年的帖文上提到其在金融界打滾了好多年，「95年我由一個紅背心出身」，並在金利豐證券25周年酒會上又再穿上紅背心，「祝公司業務蒸蒸日上」，顯示她早年或曾經在金利豐證券任職。

「玻璃朱」朱庭萱經常曬泳照。（IG：@chubonnie）

盈立證券獲周大福入股 加速擴張

朱庭萱加盟的盈立證券，近年動作頻頻。獲周大福控股戰略入股後，盈立證券全球用戶已突破百萬，實體服務中心亦持續擴張。

盈立證券今年1月進駐大圍及屯門，開設第九及第十間實體服務中心，第二季在核心地區啟德及旺角開設分行，本港分行總數在一年內增加至12間。