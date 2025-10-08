盈立證券積極搶攻　尖沙咀分行今開業　下月插旗銅鑼灣

港股氣氛轉好，大市日成交輕易突破2000億，造就券商積極擴張。獲周大福控股戰略入股的 uSMART 盈立證券宣佈，繼上水北區總部、落馬洲、西九龍及荃灣分行陸續開業後，公司再進一步完善區域佈局，選址尖沙咀設立全新分行，並於今日﹙8日﹚舉行開幕典禮，標誌著該分行正式投入服務。

盈立證券執行董事李建翰表示，集團不斷拓展服務網絡，本周新加坡第二間分行也在烏節路開業，「我們在香港及新加坡2個環球頂尖金融中心的核心商業地區同時開業，為品牌的全球化業務佈局再添亮點。銅鑼灣分行亦密鑼緊鼓，將於11月初營業，現時各分行的每月租金總額已逾百萬，我們冀結合線上與線下優勢，加強與客戶的互動及聯繫，拉近與客戶的距離，並計劃在年內開設12間實體服務中心，成為香港及新加坡最多服務中心的科技券商。」

另外，盈立證券稱，集團亦積極發展財富管理業務，並計劃在金鐘設立首個財富中心，為高淨值客戶提供專屬的空間，提供一對一的財務規劃及資產配置服務。集團旗下的uSmart Capital LLC早前獲納斯達克有限公司授予承銷會員資格，使其可在納斯達克股票市場有限責任公司 (全球領先的股票交易所之一) 展開承銷業務，進一步拓展投行諮詢業務，全方位拓展金融服務領域。