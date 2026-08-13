張天賦加持　聖安娜母企中期純利增16.5%　惟毛利率受匯率夾擊

聖安娜母企利亞零售（0831）公布截至6月底止中期業績，期內收益按年升3.9%至7.15億元；公司股東應佔溢利為1,753.8萬元，按年增長16.5%；每股基本盈利2.3港仙，按年增加21.1%。集團宣派中期股息每股1港仙，與去年同期持平。



集團表示，儘管本地市場復甦緩慢，但受惠於成功的產品發布及有效的市場推廣策略，零售烘焙業務銷售額錄得溫和增長。

利亞零售中期純利增16.5%。（資料圖片）

烘焙業務總收益上升4.6%

期內，烘焙業務總收益上升4.6%至6.43億元，主要得益於產品推陳出新，包括推出「酸種麵包系列」及「潔淨標章」包裝麵包等選擇，以及母親節及父親節期間的慶祝蛋糕系列。

然而，毛利率佔營業額的百分比下降3.4個百分點至48.3%。集團解釋，人民幣升值及原材料、人工與製造成本的通脹壓力，大幅推高烘焙產品的生產成本，並對銷售毛利率造成負面影響。同時，集團向零售客戶提供具競爭力的推廣優惠以提升市場份額，亦對毛利率構成壓力。

眼鏡業務方面，Zoff香港特許經營業務表現穩健，同店銷售額有所提升。（林若勤攝）

期內出售新加坡Zoff業務

經營開支佔營業額的比率由49.2%減少至45.6%，集團指透過嚴格成本控制措施、與業主磋商店舖續租、調整前線員工更表及檢討外判服務合約等，有效降低銷售及分銷開支。核心經營溢利（包括租賃負債利息開支）按年增23.0%至2,135.2萬元。

眼鏡業務方面，Zoff香港特許經營業務表現穩健，同店銷售額有所提升，惟期內集團出售新加坡Zoff業務，致使眼鏡業務總收益減少2.0%至7,172萬元。若撇除新加坡業務，香港店舖銷售額實際增長4.8%。

張天賦任代言人賣月餅廣告

展望下半年，行政總裁鄧子健在報告中表示，零售及宏觀經濟環境預料將延續目前形勢，人民幣升值帶來的成本壓力預期持續存在。集團將繼續聚焦核心業務增長，並在零售及批發烘焙方面搶佔市場份額。他透露，聖安娜近期已委任新品牌代言人，旨在擴大對年輕人的吸引力，而Zoff香港適逢十週年，將推出全新市場推廣活動。

據悉，近期聖安娜攜手代言人 MC 張天賦，推出了月餅廣告！聖安娜在官網表示，張天賦憑藉獨特的個人魅力、精湛唱功，以及勇於突破、不斷追求卓越的音樂態度，成為新生代最具代表性的實力歌手之一。這份不斷創新、追求極致的精神，正與聖安娜月餅今年突破傳統、精益求精的品牌理念不謀而合。