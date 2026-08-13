港鐵：將投標競逐啟德智慧綠色運輸項目　上半年非以股代息好時機

港鐵（0066）受物業發展利潤大幅增長帶動，中期純利按年大升逾一倍。集團對下半年物業收入前景充滿信心，除持續確認多個項目收益外，正計劃在未來12個月左右，推出另外兩個項目，連同現時港鐵正為屯門第16區站第二期項目進行招標，合共約8,000個單位。此外，集團透露將投標競逐啟德智慧綠色運輸項目，並預告未來數年將有數宗發債的交易。



港鐵正推進7項新鐵路項目，未計北環線，投資額已約1400億元。（鄧倩螢攝）

7個新鐵路項目均採用鐵路加物業方式

港鐵正推進7項新鐵路項目，未計北環線，投資額已約1,400億元。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝在業績會上稱：「這7個新鐵路項目，全部用鐵路加物業的方式，會審視市場情況、需求，有序推出項目。至於入帳方面，這些很周期性，亦視乎項目進度、完成階段是否取得入伙紙，所以都很有信心。」

港鐵財務總監樊米高表示，公司對香港鐵路網絡發展採取長期融資策略，正小心注視市場，預告未來數年將有數宗發債的交易。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，7個新鐵路項目，全部用鐵路加物業的方式。（鄧倩螢攝）

羅湖落馬洲仍為跨境首選

客運服務方面，港鐵行政總裁楊美珍表示，目前羅湖和落馬洲鐵路仍然是跨境旅客首選過境方式，將來北環綫落成亦會接駁新建的皇崗口岸。

她續稱：「會密切留意乘客轉變，繼續增強服務，吸引乘客使用港鐵。另一方面值得一提 ，當北環綫日後落成可以直達新皇崗口岸，屆時港鐵可更加發揮到更完善跨境鐵路接駁效力。」

港鐵行政總裁楊美珍表示，目前羅湖和落馬洲鐵路仍然是跨境旅客首選過境方式，將來北環綫落成亦會接駁新建的皇崗口岸。（鄧倩螢攝）

將投標競逐啟德智慧綠色運輸項目

啟德智慧綠色集體運輸系統明日（12日）截標，楊美珍指，將入標競投啟德智慧綠色集體運輸系統，稱港鐵在啟德區內，設有兩個港鐵站(啟德站及宋皇臺站)，參與智慧綠色集體運輸系統可進一步協助區內交通發展。

楊美珍指，因為公司多年來積極參與鐵路建設，對不同交通模式都有豐富經驗，同時港鐵在啟德區內，設有兩個港鐵站，參與智慧綠色集體運輸系統可進一步協助區內交通發展，公司將積極運用創新的技術，為香港帶來良好的綠色運輸系統。

上半年並非以股代息好時機

此外，股東大會早前通過容許以股代息，被問到為何今次沒有，樊米高表示，這種融資方式應該小心地在適當時使用，上半年公司有物業發展收入入賬，且又良好信貸評級，並非以股代息的好時機。