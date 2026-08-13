港鐵中期純利158億翻倍　物業發展利潤升1.2倍　新鐵路項目全速推

港鐵公司（0066）今日（13日）公布截至2026年6月30日止六個月未經審核業績。期內，受惠於物業發展利潤大幅增長，公司股東應佔淨利潤錄得158.72億元，較2025年同期的77.09億元，大幅增長105.9%。每股基本盈利為2.55元。董事局宣派中期普通股息每股0.42元，與去年同期持平。



物業發展利潤飆升1.2倍

期內，集團總收入錄得262.31億元，按年下跌4.1%，主要由於海外業務（包括伊利沙伯綫及斯德哥爾摩地鐵）的服務合約屆滿，導致收入貢獻減少所致。然而，集團核心業務表現強勁，經常性業務利潤為34.34億元，按年輕微增長1.3%。

期內，物業發展利潤（除稅後）高達122.33億元，較去年同期的55.42億元，大幅增加120.7%。利潤主要來自大圍站及「港島南岸」第五期項目的利潤入帳。基本業務利潤（即經常性業務加物業發展業務）因此增加75.4%至156.67億元。

香港客運服務穩健 過境及高鐵乘客量上升

儘管整體收入下跌，香港核心業務表現穩健。香港車務營運總收入為118.50億元，按年上升3.0%，主要受惠於過境服務及高速鐵路（香港段）乘客量顯著增長。期內，所有鐵路和巴士服務的總乘客量為9.754億人次，按年上升1.2%。車務營運的EBITDA（未計折舊、攤銷及每年非定額付款前經營利潤）為40.56億元，按年增長2.3%。

車站商務方面，收入按年微跌0.2%至26.15億元。車站零售租金收入受新訂租金下跌影響，但廣告業務收入則因市場環境平穩而錄得0.2%的增長。

香港物業租賃及管理業務收入錄得25.93億元，按年下跌2.4%。業務持續受到北上消費及零售新常態影響，商場新訂租金錄得5.5%跌幅，平均出租率維持100%。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。（蔡偉南攝）

多個新鐵路項目全速推進

展望未來，港鐵表示將繼續推進多個新鐵路項目，包括東涌綫延綫、屯門南延綫、東鐵綫古洞站、屯馬綫洪水橋站及北環綫等，北部都會區主要運輸骨幹的建設正全速推進。

在物業發展方面，港鐵預期2026年下半年將為「港島南岸」第六期及油塘通風樓項目的物業發展利潤入帳。屯門第16區站第二期物業發展項目已於2026年7月招標，視乎市場情況，預期在未來約12個月左右為另外兩個物業發展項目進行招標。港鐵亦已於2026年4月批出錦上路站第二期物業發展項目。

淨負債權益比率為21.7%

期內，集團成功發行30億歐元、188億元及20億澳元的高級無抵押綠色債券，以支持資本開支及投資計劃。於2026年6月30日，集團的淨負債權益比率為21.7%，持有現金、銀行結餘及存款總額達1,139.97億元，財務狀況穩健。