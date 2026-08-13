聯想：千億美元年收入目標料提前達成　未來冀盈利增速高於收入

聯想集團（0992）本財年第一季度經調整盈利倍增，首席財務官鄭孝明指出，收入增加的同時，經營溢利升幅更快，為應對市場，集團會提升產品價格，同時發展更多企業客業務，未來目標繼續為盈利增速高於收入。



鄭孝明表示，未來目標繼續為盈利增速高於收入。（聯想提供）

資本開支未來數年可望回落

全球AI競賽，科技巨頭齊齊增加資本開支，鄭孝明表示，部分未有動用資金，延至今年才投入，所以今年資本開支會較往年高，集團盈利增長強勁，有能力動用更多資金可用於再投資業務，今年過後未來數年可望回落。此外，為應對市場，集團會提升產品價格，同時發展更多企業客業務，未來目標繼續為盈利增速高於收入。

對於AI泡沫論，鄭孝明表示，集團有訂單，企業也有需求，而聯想市盈率偏低，並不是那些存在泡沫的公司。

鄭孝明強調，希望投資者靠聯想股價增長而賺錢，而非單靠派息，即使今年盈利可望大升，派息金額上調，但派息比率未必如去年高，因為聯想希望動用更多資金投資具高增長潛力的業務。

楊元慶表示，AI需求強勁，供應就必然緊張。（視覺中國）

1000億美元年收入目標料提前達成

聯想集團董事長兼CEO楊元慶在業績溝通會上表示，AI需求強勁，供應就必然緊張。相信AI需求才是剛剛開始，還有很大的增長空間，明後年供應緊張都會延續。

楊元慶稱，集團原本預期在兩年內達成1000億美元的年收入目標，現受惠於首季強勁動能，進度已顯著超前，準備在本財年內實現該目標，同時持續推動更高的盈利能力。