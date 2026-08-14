信宸資本傳接近收購阿里巴巴遊戲品牌靈犀互娛　估值料117億港元

彭博引述消息指，亞洲私募股權機構信宸資本（Trustar）接近達成收購阿里巴巴（9988）旗下遊戲板塊靈犀互娛的協議。



據了解，信宸資本於多個競投方之中脫穎而出，有望成為靈犀互娛的接手方，有關業務估值或高於15億美元，折合約117億港元。

資料圖片：阿里巴巴集團旗下遊戲業務靈犀互娛的標誌。

不過消息亦指出，雙方仍在磋商階段，暫未有最終定案。

核心產品《三國志·戰略版》、《森之國度》和《三國志·幻想大陸》等是靈犀互娛的旗艦遊戲。其中《三國志·戰略版》是收入最高的一款大型多人玩家戰略遊戲，由靈犀互娛和日本的Koei Tecmo Holdings Co.共同開發，據悉該遊戲全球用戶突破 1 億人，長期穩居手遊收入榜前列。

6月份曾傳出有至少五家潛在買家

早於今年6月，已有內地媒體報道，阿里擬出售該遊戲業務，當時市場傳出作價介乎70億至90億元人民幣。當時潛在買家包括至少五家，‌分別是三七互娛、中國儒意（0136）、A股世紀華通、巨人網絡、兩家私募股權巨頭集團。

《三國志・戰略版》是靈犀互娛的旗艦遊戲，也是收入最高的一款大型多人玩家戰略遊戲，由靈犀互娛和日本的Koei Tecmo Holdings Co.共同開發。

靈犀互娛前身為阿里互娛

資料顯示，靈犀互娛前身為阿里互娛，是阿里巴巴旗下唯一成規模的遊戲業務品牌，目前團隊規模約1,200人，業務主要涵蓋自研遊戲、全球發行以及遊戲服務平台。旗下遊戲工作室包括平平無奇工作室、南瓜工作室、星辰工作室和鳶工作室等，另有九遊和交易貓兩個運營部門。