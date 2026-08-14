路透：蘋果夥阿里巴巴開發中國市場專用AI模型 料成外企首例
撰文：劉耀洋
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路透社8月13日引述三名知情人士報道，蘋果公司與阿里巴巴合作，專門為中國市場開發了一個AI模型，預計將會在iOS系統更新後的未來數月內推出。如果該消息屬實，標誌着蘋果公司將成為首家獲准在中國內地提供專屬AI模型的外企。
消息人士稱，此舉一反蘋果公司過去依賴第三方模型為中國內地市場提供AI功能的策略。它此前傾向於採用中國內地合作夥伴的模型，將生成式AI引入在華銷售的iPhone及其他設備。
消息人士指出，蘋果會將Claude和ChatGPT等美國AI模型，在本土市場與自身技術結合使用。不過，相關模型仍無法在中國內地市場無法使用。
報道引述中國網信辦上月批准的合作安排，阿里巴巴旗下AI模型通義千問預計將被整合至自蘋果的AI功能，支援中國市場的iPhone、iPad等設備。
路透社稱，蘋果公司目前在中國市場已被華為等國內競爭對手所超越，如果前者最終能推出專為中國市場打造的AI模型，將使其能在中國市場的AI領域有更大競爭力。
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