當美日政府無到？　交易員趁干預重建日圓空倉︰我們並不畏懼

每一次為支撐日圓而採取的干預措施也在為拋售日圓創造新機會！有私募投資公司創始人直言，並不畏懼官方支撐日圓的行動，「套利交易的機會太好了，不容錯過。」



美日兩國上個月採取的這一歷史性聯合行動對扭轉令日圓承壓的因素收效甚微，不到兩周後，日圓兌美元匯率便再度跌向160大關。關鍵在於日本與其他國家之間的利率差距巨大。投資者可以借入低收益的日圓，並用這筆資金購買更高收益的資產 —— 這種策略被稱為套利交易。

這意味著，當干預措施推高日圓時，投資者便能以更好的價格賣出日圓。據摩根大通私人銀行和道富銀行及信託公司等市場觀察人士稱，截至8月4日，對沖基金已將其看跌日圓的押注削減了一半，但部分投資者正開始重返以日圓為資金來源的套利交易。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

「我們並不畏懼他們的行動」

其中就包括私募投資公司Alpha Binwani Capital的創始人Ashwin Binwani，他曾在美元兌日圓約157時買入美元，隨著日圓走弱，這一頭寸獲利。目前美元兌日圓報159.46。

「干預為在更高水平拋售日圓提供了絕佳機會，」Binwani表示。「我們並不畏懼他們的行動。套利交易的機會太好了，不容錯過。」

當局或再次干預

這是一個伴隨著相當大風險的機會。隨著投資者重建空頭頭寸，當局再次干預的可能性也隨之增加。然而，令日圓承壓的因素依然存在。日本1%的政策利率低於大多數發達經濟體，而財政問題則加劇了這一壓力。過去一周，日圓已抹去因干預而獲得的一半漲幅，並對幾乎所有主要貨幣走弱。

今年，做空日圓兌較高收益的哥倫比亞披索、土耳其里拉和挪威克朗的每種貨幣組合回報率均超過10%。