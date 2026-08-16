英偉達披露SpaceX持倉：210億美元押注馬斯克火箭

英偉達悄悄積累了一筆大額持倉——SpaceX。據其提交給美國證券交易委員會的文件顯示，這家晶片製造商持有埃隆·馬斯克旗下SpaceX 1.228億股A類股票。

二季度末時，這筆持倉價值約210億美元，按周五140美元的收盤價計算，目前已回落至約172億美元。

據FactSet數據顯示，英偉達是SpaceX的第六大股東。而馬斯克是SpaceX的最大股東，持股價值約8500億美元。

這筆投資的源頭，指向今年1月的一樁交易。當時，英偉達向馬斯克的人工智能公司xAI注資100億美元，作為後者200億美元融資計劃的一部分。

2月份，SpaceX以1.25萬億美元估值收購xAI，英偉達的持股被轉換為SpaceX股權。而這份持倉的曝光，正值兩家公司戰略合作關係日益密切之際。

本月初，馬斯克在SpaceX第二季度財報電話會議上宣佈，公司將在其人工智能數據中心獨家採用英偉達晶片。

他直言，英偉達的GPU擁有AI訓練和推理「最佳架構」，「我們決定完全基於英偉達的Vera Rubin架構進行開發，我們認為它是最好的AI計算機。」

英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

馬斯克還透露，SpaceX已鎖定明年英偉達Vera Rubin GPU的「大量配額」。投資者拉里·戈德堡在社交平台X上撰文點明瞭這層關係的特殊性：「這不僅僅是正常購買計算資源，而是決定將整個人工智能基礎設施堆棧——包括地面和軌道——標準化到一個供應商的架構上。」

英偉達並非唯一重倉SpaceX的玩家。13F文件顯示，沙特公共投資基金（PIF）的持倉更為龐大——截至二季度末，其SpaceX持倉市值約263.4億美元，成為其披露名單中規模最大的持倉之一。