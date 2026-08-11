SpaceX火箭撞月影片瘋傳！馬斯克轉發數小時後打臉　真相係假新聞

日前，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX一枚廢棄的獵鷹9號火箭（Falcon 9 rocket）殘骸撞擊月球，引發外界關注。研究認為，此次撞擊釋放的能量相當於數噸TNT炸藥爆炸。通過分析撞擊產生的噴射物，科學家可以進一步了解月球地質狀況，並完善相關模型，為後續月球探測和科研任務提供參考。



據央視新聞報道，然而，一段號稱「拍下SpaceX火箭殘骸撞擊月球瞬間」的影片隨後在海外社交平台廣泛傳播，甚至一度獲得馬斯克本人轉發，但經核查後確認，這段影片實際上是虛假畫面。

一段號稱「拍下SpaceX火箭殘骸撞擊月球瞬間」的影片隨後在海外社交平台廣泛傳播。（X截圖）

影片經過多方確認為假新聞：

該影片迅速在多個海外社交媒體平台傳播，並衍生出西班牙語、中文、阿拉伯語、印地語等多個版本。但事實上，目前並沒有任何衛星從太空直接拍攝到此次撞擊過程的真實影片。

美國事實核查機構Snopes通過反向圖片搜索發現，網傳影片最早可追溯至2026年4月，當時海外社交媒體賬號「觀月者俱樂部」就曾發布過一段更廣角的類似畫面，時間比此次撞擊事件早了數月。

核查發現，雖然「觀月者俱樂部」發布的影片色調更偏藍，但其中的撞擊位置、揚塵形態等細節，與近期流傳的所謂「SpaceX火箭撞月影片」幾乎完全一致。值得一提的是，這段「撞月影片」傳播後，馬斯克也曾進行轉發。

不過數小時後，他便在X平台發文稱：「This is fake btw」，承認該影片是假的。事實核查文章指出，目前已知沒有任何太空設備拍攝到社交媒體上流傳的所謂撞擊影像。歐洲南方天文台此次是通過光譜分析確認撞擊，而非通過光學影片直接記錄撞擊過程。

美國太空總署（NASA）此前也表示，將嘗試利用地面望遠鏡進行觀測，但天氣和光照條件可能會增加觀測難度。

【延伸閱讀】中國版SpaceX？星河動力智神星一號8月首飛 7噸級液體火箭可重用（點擊連結看原文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】