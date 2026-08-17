港交所：陳翊庭獲續任3年　任期直至2030年2月底

香港交易所﹙0388﹚）今天（17日）宣布，香港交易所董事會已批准與集團行政總裁陳翊庭續約三年，任期由2027年3月1日至2030年2月28日（包括首尾兩天）。

根據《證券及期貨條例》第70(1)條，陳翊庭的委任已獲證券及期貨事務監察委員會批准。

香港交易所主席唐家成表示：「我很高興宣布董事會今天已批准陳翊庭續任香港交易所集團行政總裁，新任期自明年3月開始，為期三年。自2024年初上任以來，她帶領團隊謀劃戰略、銳意進取，致力於構建充滿活力的多元資產生態圈，連接中國與世界、連接資金與機遇，使香港交易所基業長青，並鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。」

唐家成續說：「在陳翊庭的領導下，香港交易所與時俱進、精益求精，持續拓展業務佈局、優化上市制度，提升基礎設施及市場微結構，增強我們市場的競爭力。我和董事會都很期待繼續與陳翊庭和她的管理團隊緊密合作，為香港市場和香港交易所的未來發展譜寫新篇章。」

基本年薪1200萬

據港交所通告，根據陳翊庭與香港交易所簽訂的續聘僱傭合約的條款，陳女士的報酬待遇包括基本年薪1,200萬港元，而她亦合資格收取由薪酬委員會建議並經董事會批准的酌情表現花紅及股份獎授。此外，作為全職僱員，陳翊庭可獲得其他實物福利及參加香港交易所的公積金。上述報酬待遇乃經考慮集團行政總裁一職的責任輕重及所需經驗才幹，並參照金融業內相若職位所獲酬金而釐定。

於本公告日期，陳翊庭聲明其持有香港交易所股份 68,479 股，以及根據香港交易所僱員股份獎勵計劃下尚未授予的獎授股份合計 164,546 股香港交易所股份的權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）。