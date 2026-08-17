宇樹科技周三科創板上市　中籤率低至0.018%　首掛或賺逾20萬人幣

A股「人形機器人第一股」宇樹科技(688836.SH)公告稱，將於本周三﹙19日﹚在上交所科創板上市。

據澎湃新聞，宇樹科技將於上市當天舉辦答謝午宴。

宇樹科技IPO的發行價150.8元(人民幣‧下同)，料集資規模約61億元，對應上市時市值約609.9億元。

宇樹科技招股反應相當熱烈，網上發行便吸引多達978.46萬名投資者認購，中籤率低至0.018%，不到萬分之二。與不久前上市的長鑫科技中籤率0.47%相比，打新中籤難度處於科創板較高水平。

宇樹發佈新款機械人｢超人｣。（影片截圖）

賬面盈利有望突破20萬元

內媒稱，按照150.8元/股的打新價格，中一簽（500股）需繳款7.54萬元。不過，若中一簽或賺20-35萬元。數據顯示，2026年以來A股新股上市首日平均漲幅高達276.04%，若以此測算，中一簽宇樹科技賬面盈利有望突破20萬元。若對標年內科創板新股首日466.61%的平均漲幅，單簽盈利可達35.18萬元。

據宇樹科技官方微博消息，8月17日，宇樹科技發佈新款機械人「超人」，可原地跳高2米，極限速度12.66m/s，（0.85米腿長），超越全世界全人類原地跳高和奔跑速度記錄。