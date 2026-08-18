煤氣料全年利潤能錄得高單位數增長　對價格調整保持謹慎態度

煤氣（0003）上半年盈利36.4億元，按年升約23%，核心利潤升逾22%至39.6億元。至6月底，本港燃氣銷量跌3.5%，內地城市燃氣銷量近乎持平。集團預期全年利潤能錄得高單位數增長，希望能達到雙位數增長。



對於全年燃氣銷量，集團執行董事暨常務董事黃維義表示，旅遊業復甦帶動餐飲及酒店等商業客戶用氣量微升，但高溫天氣及居民北上港消費，拖累住宅燃氣銷售表現，再加上本港人口減少，預期全年售氣量輕微下跌，至於內地業務，有新增客戶，售氣量可能有溫和增長。

黃維義表示，未來調整價格也保持謹慎態度，並與政府保持溝通。（煤氣提供）

料全年利潤能錄得高單位數增長

黃維義又指，料全年利潤能錄得高單位數增長，希望能達到雙位數增長。至於派息方面，由於未來要投資北部都會區，保持穩健的財務狀況，因此派息保持審慎理財。他續指，隨著北都人口會增至150萬人，對煤氣公司屬令人振奮的數字，料可為香港售氣量帶來15%至16%增長，並估計會對業務帶來大幫助。

另外，8月起，標準煤氣費及每月保養費已調升，黃維義表示，已考慮營運成本及客戶承受能力等因素，以及配合北部都會區等新發展地區供氣網絡建設所需，強調今次調整為未來業務發展提供健康而穩定的經營條件。未來調整價格也保持謹慎態度，將來加價與否，會視乎工資等因素而定，並會與政府溝通。