煤氣費8.1起加4.4%　定額保養月費加$1　中華煤氣：北都需大投資

香港中華煤氣今日（18日）公布，已諮詢環境及生態局有關今年8月1日調整煤氣收費的計劃。由今年8月1日起，標準煤氣收費每兆焦耳將調高1.25仙，至29.75仙，加幅為4.4%；又將定額保養月費調高10%，由10元增至11元。



中華煤氣解釋，過去兩年營運成本增加，燃氣行業人力成本上升，未來數年須投入龐大資本投資以維持安全可靠的服務，以及為北部都會區等新發展地區供氣。



中華煤氣估計是次調整後，約六成半住宅用戶每月煤氣賬單的加幅不會多於10元，並宣布兩年內將不會調整標準煤氣收費及保養月費。



環境及生態局向立法會提交文件，中華煤氣計劃由今年8月1日起調高標準煤氣收費每兆焦耳1.25仙至29.75仙，加幅為4.4%；又將定額保養月費調高10%，由10元增至11元。（資料圖片）

承諾未來2年內不再調整標準煤氣收費及保養月費

中華煤氣自1997年起以自願形式與政府簽訂《資料及諮詢協議》，以增加其釐定收費機制的透明度，及提供機會讓政府與中華煤氣商討後者調整其收費的理據，中華煤氣須在調整收費三個月前諮詢政府意見，並應要求向立法會環境事務委員會及能源諮詢委員會作出簡報。

由今年8月1日起，標準煤氣收費每兆焦耳調高1.25仙，加幅為4.4%，相當於2025年平均實質煤氣費（包括標準煤氣費及燃料調整費）的3.9%；而定額保養月費則增加1元，至11元正。煤氣公司同時宣布，兩年內將不會調整標準煤氣收費及保養月費。

預計六成半住宅用戶每月加幅少於$10

中華煤氣預計，是次費用調整後，約六成半住宅用戶每月煤氣賬單加幅不會多於10元，約五成的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於320元。

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煤氣：預計今起6年資本投資總額達131億

煤氣公煤氣司強調，一直對調整收費十分謹慎，由於過去兩年營運成本增加，燃氣行業人力成本上升，未來數年須投入龐大資本投資以維持安全可靠的服務，以及為北部都會區等新發展地區供氣，預計2026年及未來五年的資本投資總額將達131億元。經充分考慮客戶的承受能力，作出溫和的收費調整。

煤氣公司又指，會繼續為約41,000個合資格長者、殘疾人士、低收入及單親家庭提供優惠，他們將繼續享有每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，並獲豁免保養月費和零件費用，以及每年提供5,000萬元贊助中小企升級節能及環保設備。