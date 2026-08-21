銀色債券｜4.25厘息勝定存　專家籲申購30手　銀彈不足兩招解困

港府新一批銀色債券今日（2026年8月21日）起接受認購，保底息有4.25厘，高於去年的3.85厘，為歷來第二高，並高於目前一般銀行定存利息。美伊戰爭前景未定，美國聯儲局仍有小幅加息風險，但幅度未必足以令定存息高於保底息，加上傳統投資市場波動等因素，有專家預計，新一批銀色債券認購金額及人數有望超越去年，再創歷史新高，建議可認購20至30手。至於資金不足的投資者，也有解困招數。



港府新一批銀色債券今日（8月21日）起接受認購，保底息有4.25厘，為歷來第二高。

認購金額及人數料破頂 專家籲起碼認購20至30手

新一批銀色債券目標發行額為500億元，會視乎認購反應，可進一步提高至最多550億元。如以往一樣，銀債不設二手市場也不會在任何證券交易所上市，但仍可於債券到期前，向政府以原價及相應的累計利息贖回債券。

認購期在8月21日（周五）上午9時至9月4日（周五）下午2時截止，預計將於9月11日公佈認購結果，並於9月15日正式發行。申請人需為年滿60歲（1967年或之前出生），並持有有效香港身份證的市民，可透過配售銀行或指定證券經紀提出申請，並按循環機制配發，每名投資者最多可獲配100手。

回顧歷年銀色債券，2023年銀色債券的保底息達5厘，為歷來最高，其後2024及2025年回落至4厘及3.85厘。在認購人數及金額方面，則以去年逾37萬人及982億元，雙雙創歷來最高紀錄，惟「憎多粥少」，即使去年最終發行額上調至550億元，但最終每人最多獲派17手，為2022年以來最少，而2024年每人最多獲派24手，為歷來最多。

張智威預計，新一批銀債認購金額及人數有望超越去年，再創歷史新高。（資料圖片）

平安數字銀行1年期港元定存3.45厘 全港最高

信誠證券聯席董事張智威表示，今年投資市場表現波動，美伊戰爭前景未明，加上聯儲局未必會大幅加息的預期下，預計今年銀色債券將繼續受到市場歡迎，而認購人數及金額也有望超越去年，再創歷史新高。不過，為了保守起見，會建議投資者人均認購20至25手。

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，新一批銀色債券將於8月21日起開始接受認購，為合資格人士提供可預期、穩定及具高流動性的投資選擇。是次銀色債券的保證息率為4.25厘，具吸引力，預期市場反應熱烈，整體認購人數可突破30萬人。該行建議客戶按自身資產情況，可考慮申請認購20至30手是次銀色債券。

溫傑：銀債完勝定存、美債及高息股 屬「社會福利」

目前1年期港元定存，以平安數字銀行的3.45厘年利率，為全港最高，但需為做100萬或以上定存的全新客戶，而新一批銀色債券保底息達4.25厘，年期為3年，每手申請為1萬元，而且每半年付息一次，後者明顯具備吸引力。

溫傑表示，銀債完胜定存、美債及高息股 屬「社會福利」籲認購25手。

香港股票分析師協會理事溫傑表示，銀色債券其實可以說是政府給予的「社會福利」，保底息通常都屬於吸引，並高於3年期的其他債券產品利息。相較港元或者美元定存，目前市場面對美國聯儲局加息預期，假設先做3個月或者半年的中短期定存，但可能需要面對聯儲局短暫加息後，又會掉頭減息的風險，意味之後續期定存息未必會再吸引，相較銀債則能鎖定3年利息回報，並能夠隨時原價沽出，較定存更具備靈活性。

張智威：美加息無礙銀債吸引力 資金不足可以舊銀債及基建債換馬

至於相較港元或者美元定存，利息更有吸引力的外幣定存，例如澳元，他就提醒，後者會需要面對匯率貶值風險，影響最終回報。

而張智威則提醒，雖然港元匯率與美元掛鉤，但當中仍有7.75至7.85的波動區間，意味相較銀色債券，投資美元定存及美債，仍會面對匯兌差價風險。他又指出，從美國一系列經濟數據來看，包括通脹、非農業就業數據等，預計聯儲局今年有機會維持利率不變，即使會加也只會小幅上調1到2次，意味港元定存利率也難以高達4.25厘水平。

至於美債，長期美債繼續遭到拋售，近日三十年期美債收益率更飆升到5.32%，創2007年以來新高。溫傑表示，若果未到期前出售美債套現，有面對價格損失的風險，而銀債除了能夠鎖定利息回報，也能夠隨時以原價出售給政府，故明顯較有吸引力。至於高息股，高息股利息回報未必有百分百保障，而價格也會隨時變動，沽出隨時會「賺息蝕價」

張智威表示，2024及2025年保底息僅有4厘及3.85厘銀債，可以考慮換馬新銀債。 同時，保底息僅有3.5厘的基建債(4286)也可考慮。

未到期綠債則不建議換馬

對於資金不足的投資者，有何對策？溫傑表示，預計今年最終認購會超額而需要上調最終發行額，參考以往銀債最終獲派結果，會建議人均認購20至25手。而資金不足的投資者，可考慮沽出舊有較低保底息的銀債，換馬最新一批銀色債券。

張智威表示，對於資金不足投資者，在考慮沽出手持同類港府債券產品換馬時，需要考慮三大因素，包括舊有債券保底息需要低於新銀債，沽出價格高於當日認購價，以及涉及手續費成本，計算下來仍「有肉食」便可以考慮換馬，這意味2024及2025年保底息僅有4厘及3.85厘銀債，可以考慮換馬。

同時，保底息僅有3.5厘的基建債(4286)也可考慮，而至將於今年10月到期的綠債(4273)，保底息達4.75厘，則未必有太多著數，不建議沽出換馬。截至本周三收市，基建債(4286)收報101.4元，到期孳息率跌至2.42%，而綠債(4273)收報100.25元，到期孳息率跌至2.6%。