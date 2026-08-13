政府公布新一批銀色債券發售詳情，每手1萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，保證息率為4.25厘，高於上一批銀債的3.85厘，為歷來第二高。



今批目標發行額為500億元，會視乎認購反應，最終可增至550億元。以十手（10萬元）計，老友記3年累計穩袋12,750元。各大銀行及證券商料陸續推出認購優惠，《香港01》將不斷更新。



第十一批銀色債券﹙2026年﹚安排詳情︰ 合資格申請者 於1967年或之前出生並持有有效香港身份證的市民 發行年期 3年 申請價 最少1手﹙每手1萬港元﹚ 發行額 500億，可進一步提高至最多550億港元 配發機制 按循環機制配發；每位申購者最多可獲配發100手 利息 每 6 個月按下列較高者付息一次： (1) 浮息：與通脹掛鈎的部分；(2) 定息：4.25厘 認購期 8月21日（五）上午9時至9月4日（五）下午2時結束 申請方式 透過配售銀行或指定證券經紀提出申請。 發行日 9月15日（二）

銀色債券2026｜各大銀行及證券商認購優惠

滙豐︰保證息率具備相當吸引力

滙豐為香港特別行政區政府第十一批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。

該行稱，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐資本市場及證券服務部香港區主管黃子卓表示：「現時孳息曲線已反映市場對政策利率走勢的預期，即使較短年期的存款利率有機會上升，新一批銀債的保證息率在比較下仍然具備相當吸引力。不少年長投資者著重資產流動性及可預期的回報，銀債正好在兩者之間取得平衡。」

渣打香港︰客戶獲豁免多項認購銀債費用

渣打香港稱，為歡迎香港特區政府推出新一批銀色債券，該行將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示﹕「市場不明朗因素依然存在，包括環球利率走向、通脹前景及地緣政治風險等，或令投資者對低風險及穩定收益產品的需求持續上升。新一批銀色債券保底息率達4.25厘，對追求穩定回報的長者具吸引力，預計是次認購反應熱烈。同時，相關債券將用於推動基建項目融資，為本港基建發展注入新動力。」

周國晶表示，今年很大機會超過30萬人申請銀色債券。(湯致遠攝)

中銀香港︰相關認購費用全免

中銀香港表示，客戶在認購期內，可透過中銀香港手機銀行、網上銀行、認購熱線及全線分行認購是次銀色債券，相關認購費用全免，包括豁免0.15%認購手續費、保管費、轉入轉倉費、轉出轉倉費、代收利息費；以及不設存入費、提早贖回費及到期贖回費。

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，過去多批銀債均有逾30萬人認購，且不斷有新客及「捧場客」，加上4.25厘保底息及靈活贖回機制，「今年很大機會超過30萬人申請」。他建議市民「量力而為」，若流動性許可，可考慮認購20至30手。

恒生︰豁免全部費用

恒生銀行（「恒生」）為方便長者客戶於 8 月 21 日（星期五）開始認購第11 批銀色債券，提供全方位線上線下認購渠道，並豁免全部費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費 。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「考慮現時市場利率及投資氣氛﹐新一批三年期銀色債券提供4.25厘保證息率，對追求穩定收益和低風險的長者客戶具吸引力。」

恒生稱，銀債對追求穩定收益和低風險的長者客戶具吸引力。（鄭子峰攝）

工銀（亞洲）推「七免」優惠

中國工商銀行（亞洲）稱，全力支持香港特區政府發行新一批銀色債券，特別推出七大費用豁免（「七免」）優惠，讓更多銀齡族受惠於銀色債券的穩定投資回報。

由2026年8月21日至2026年9月4日（「認購期」），合資格客戶透過中國工商銀行（亞洲）的網上銀行或親臨分行申請認購銀色債券，可獲豁免七項收費，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

政府是次發行的新一批銀色債券，保證息率達4.25厘，為歷來第二高，加上息率較現時普遍港元定期存款利率為高，為追求穩健收息的銀齡族提供具吸引力的投資選擇，估計整體認購反應理想。

信銀國際︰推出「七免」優惠

中信銀行(國際)就新一批銀色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理吳兆龍表示，銀色債券發行人為香港特別行政區政府，投資產品風險較低，加上投資者可選擇提早贖回以取回本金金額加累計利息，靈活性高。在當前利率走勢及通脹預期充滿不確定性的宏觀環境下，新一批銀色債券保證息率不少於4.25%，較上一批為高，相信對尋求穩定收入的中長線投資者而言有一定吸引力。

建行亞洲︰提供「七免」優惠

建行(亞洲)表示，客戶在認購期內，透過手機 / 網上銀行、致電客戶經理或親臨建行(亞洲)任何一間分行認購新一批銀色債券，可享以下「七免」優惠： ✓ 豁免認購手續費 ✓ 豁免存倉費 ✓ 豁免代收利息費 ✓ 豁免到期贖回費 ✓ 豁免提早贖回手續費✓ 豁免存入費✓ 豁免提取費。